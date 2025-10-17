Інтерфакс-Україна
20:26 17.10.2025

На Тернопільщині чоловіки на "Мерседесі" підрізали авто ТЦК та допомогли втекти з нього раніше мобілізованому

У Тернопільській області чоловіки на "Мерседесі" підрізали машину ТЦК та СП, забрали з неї раніше мобілізованого військовозобов'язаного і зникли з місця події, нарізі двох підозрюваних вже затримала поліція, повідомляє місцевий ТЦК.

"17 жовтня, близько 11:40 на автодорозі поблизу села Плебанівка Теребовлянської громади Тернопільського району двоє невідомих осіб на автомобілі Mercedes-Benz G-Class підрізали службовий транспорт територіального центру комплектування та соціальної підтримки, створивши аварійну ситуацію", - йдеться у повідомленні Тернопільського ТЦК та СП у фейсбуці у п'ятницю.

Повідомляється, що у ході конфлікту нападники допомогли втекти з автомобіля ТЦК військовозобов’язаному, якого співробітники ТЦК мали доставити до навчального центру військової частини. Чоловіка пересадили в свою машину та втекли з місця події. У ТЦК також повідомили, що через інцидент постраждав співробітник ТЦК – внаслідок наїзду автомобіля зловмисників він отримав травму ноги.

"Двоє підозрюваних осіб вже затримані поліцейськими", - повідомляє ТЦК та СП.

Зазначено, що відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Розслідування кримінального провадження будуть здійснювати співробітники УСБУ в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

Теги: #тцк #тернопільська_область #викрадення

