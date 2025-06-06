П'ятеро постраждалих внаслідок ворожої атаки в Тернополі – ОВА

П'ятеро постраждалих внаслідок ворожої атаки в Тернополі, повідомив очільник ОВА Вячеслав Негода.

"Постраждали 5 людей. Усім надається необхідна медична допомога". – написав він у телеграмі.

За його словами, триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "Шахед" у місті Тернополі.

За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств.

До ліквідації пожеж залучено 111 рятувальників та 26 одиниці спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Інформація буде оновлюватися, зазначив Негода.

Як повідомлялося, у ніч на п'ятницю російські війська завдали удару по Тернополю, внаслідок атаки постраждали промислові та інфраструктурні об’єкти, частина міста залишилася без електроенергії, водопостачання здійснюється з перебоями