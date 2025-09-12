Буревій пошкодив 9 ліній електропередач і залишив без струму 22 населені пункти в Тернопільській області

Грози та пориви вітру залишили без електроенергії 22 населені пункти в Тернопільській області, повідомив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода в телеграм-каналі.

"Оперативна інформація. Через поривчастий вітер і грози на Тернопільщині пошкоджено 9 ліній електропередач 10 кВ. Без світла: 22 населені пункти; 1830 споживачів. Проблеми зафіксовано в зонах обслуговування РЕМів: Борщівський, Збаразький, Зборівський, Монастирський, Чортківський. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання", - написав Негода в Телеграм.