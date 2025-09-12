Інтерфакс-Україна
Події
08:27 12.09.2025

Буревій пошкодив 9 ліній електропередач і залишив без струму 22 населені пункти в Тернопільській області

1 хв читати
Буревій пошкодив 9 ліній електропередач і залишив без струму 22 населені пункти в Тернопільській області

Грози та пориви вітру залишили без електроенергії 22 населені пункти в Тернопільській області, повідомив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода в телеграм-каналі.

"Оперативна інформація. Через поривчастий вітер і грози на Тернопільщині пошкоджено 9 ліній електропередач 10 кВ. Без світла: 22 населені пункти; 1830 споживачів. Проблеми зафіксовано в зонах обслуговування РЕМів: Борщівський, Збаразький, Зборівський, Монастирський, Чортківський. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання", - написав Негода в Телеграм.

 

Теги: #електропостачання #тернопільська_область #негода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:35 08.09.2025
На Полтавщині поновлено електропостачання - влада

На Полтавщині поновлено електропостачання - влада

20:01 07.09.2025
На Полтавщині відновили електропостачання, відсутнє через ворожу атаку

На Полтавщині відновили електропостачання, відсутнє через ворожу атаку

14:17 07.09.2025
У селі Пужники перепоховали останки 42 людей, чиї життя обірвала війна

У селі Пужники перепоховали останки 42 людей, чиї життя обірвала війна

11:10 25.08.2025
Негода знеструмила 28 населених пунктів у чотирьох областях – "Укренерго"

Негода знеструмила 28 населених пунктів у чотирьох областях – "Укренерго"

14:22 11.08.2025
Голова МЗС Чехії Ліпавський відвідав Тернопільщину – ОВА

Голова МЗС Чехії Ліпавський відвідав Тернопільщину – ОВА

10:47 07.08.2025
Обленерго планують заживити знеструмлених через негоду абонентів у дев'яти областях до кінця доби

Обленерго планують заживити знеструмлених через негоду абонентів у дев'яти областях до кінця доби

19:25 05.08.2025
Частина жителів Сумської громади залишились без електропостачання через атаку росіян

Частина жителів Сумської громади залишились без електропостачання через атаку росіян

11:45 05.08.2025
Через масовану нічну атаку ворожих БпЛА у Лозовій на Харківщині знеструмлено майже 80% споживачів

Через масовану нічну атаку ворожих БпЛА у Лозовій на Харківщині знеструмлено майже 80% споживачів

10:38 31.07.2025
ДТЕК відновлює електропостачання в Києві після нічного обстрілу

ДТЕК відновлює електропостачання в Києві після нічного обстрілу

17:21 29.07.2025
Рятувальники ліквідують наслідки негоди в п'яти областях України

Рятувальники ліквідують наслідки негоди в п'яти областях України

ВАЖЛИВЕ

Сили безпілотних систем уразили за добу 754 ворожі цілі

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

Пілот українського Су-27 загинув в бою – Генштаб

Зеленський: Україна готова та відкрита допомогти Польщі у боротьбі з дронами, Patriot у цьому не допоможе

Росія хоче ескалації та не зацікавлена у мирі - президент Фінляндії

ОСТАННЄ

ДТП за участю детектива НАБУ сталася в Івано-Франківській області

Тіло загиблого охоронця виявили під час аварійно-пошукових робіт на місці атаки БпЛА в Сумах

Сили безпілотних систем уразили за добу 754 ворожі цілі

Генштаб зафіксував впродовж доби 195 бойових зіткнень

Попередньо одна людина постраждала внаслідок атак ворожих БпЛА та ракетного удару по Сумах та околицях

Окупанти втратили впродовж доби 890 військовослужбовців

12 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Польща повністю замкнула кордон з Білоруссю

Ракета випадково впала з військового літака на будинок у Волинській області – ЗМІ

Україна та Ізраїль домовилися про спільне забезпечення безпеки паломників, які прямують до Умані на Рош га-Шана - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА