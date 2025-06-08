Інтерфакс-Україна
Події
01:08 08.06.2025

Точицький попередив про фейковий документ щодо призупинення ексгумації загиблих поляків

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Міністр культури та стратегічних комунікацій Украйни Микола Точицький повідомив про фальшивий документ, який поширюється в інтернеті, у вигляді листа за його підписом. Про це Точицький написав у своєму профілі в соцмережі Facebook в суботу.

"Соціальними мережами і серед польської аудиторії шириться інформація про нібито рішення Міністерства культури та стратегічних комунікацій України призупинити пошукові та ексгумацінйні роботи в селі Садове (колишнє Пужники) Тернопільської області.

Ця інформація, яка викладена нібито в листі за моїм підписом, є фейком, спрямованим на підрив історичного конструктивного діалогу між Україною та Польщею", - заявив Точицький у дописі на Facebook.

Міністр нагадав, що польовий етап пошукових та ексгумаційних робіт в Пужниках був успішно завершений 10 травня 2025 року.

"Наголошую - ми є і залишаємся відданими демократичним і християнським цінностям, і ми будемо надалі гідно вшановувати памʼять українців та поляків. Також очікуємо на оперативну реакцію Міністерства культури Польщі, а також мого друга і колеги Міністерки Ганни Врублевської", - додав Точицький.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/195VVngvFN/?mibextid=wwXIfr

Теги: #польща #ексгумація #фейк

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