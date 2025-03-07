Газопостачання на Тернопільщині буде поступово відновлено

У ніч на п'ятницю відбулася ракетна атака на територію Тернопільської області, противник запустив сім крилатих ракет типу "Калібр", п'ять з яких знищили сили ППО ОК "Захід", зафіксовано два влучання у "важливий об’єкт" критичної інфраструктури, повідомили в ОВА.

"Унаслідок удару сталося загоряння газу, яке було оперативно локалізовано та ліквідовано підрозділами ДСНС. Завдяки оперативному реагуванню рятувальників пожежу повністю загасили. Постраждалих та загиблих унаслідок атаки немає", - йдеться у повідомленні в телеграм.

За інформацією ОВА, в результаті обстрілу зафіксовано падіння тиску в газотранспортній мережі регіону.

"Відповідальні служби попередили споживачів, зокрема керівників громад, закладів освіти та непобутових споживачів, про можливі тимчасові обмеження у постачанні газу. Станом на 10:00 фахівці провели необхідні ремонтно-відновлювальні роботи. Ситуація стабілізується, і впродовж дня жителі області отримуватимуть додаткову інформацію щодо стану газопостачання", - інформує влада області.