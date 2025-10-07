Нафтогаз відновив постачання газу в Шостці після ударів російських агресорів - Корецький

Київ. 7 жовтня. ЕНЕРГОРЕФОРМА - Фахівці Групи "Нафтогаз" відновили газопостачання Шостки після масованих російських атак на цивільну інфраструктуру міста, повідомив глава групи Сергій Корецький

"Аварійні роботи тривали добу. Станом на зараз 33 тисячі абонентів отримують газ в повному обсязі", - написав Корецький у своєму Facebook у вівторок увечері.

Згідно з його повідомленням, відновлене також газопостачання навколишніх населених пунктів - Богданки, Ображіївки, Ковтунового, Миронівки, Крупця та Шкирманівки.

Також зазначається, що у селищі Вороніж подача газу відновиться після завершення ремонту на одному з пошкоджених газових об'єктів. Роботи на ньому тривають, запевнив Корецький.

"Дякую фахівцям "Газмереж". Аварійні бригади газовиків в регіоні забезпечені всім необхідним і працюють в режимі підвищеної готовності", - додав глава "Нафтогазу".