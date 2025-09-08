Газопостачання у понад 8 тис. абонентів відсутнє внаслідок повітряної атаки РФ у Київській області

Аварійні роботи на газомережі проходять в Обухівському районі внаслідок наслідків атаки армії РФ у ніч проти понеділка, газопостачання буде відключено для 8 тис. 093 абонентів у восьми населених пунктах, повідомив у понеділок начальник Київської обласної адміністрації Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі проходять аварійні роботи газомережі. У зв’язку з цим у восьми населених пунктах району 8 та 9 вересня буде відсутнє газопостачання. Йдеться про абонентів Козина, Жуківців, Українки, Плютів, Верем’я, Халеп’я, Трипілля та Щербанівки. Загалом газопостачання буде відключено для 8093 абонентів", - написав він у Телеграмі.

За інформацією обладміністрації, послуга газопостачання буде відновлена поступово.