Інтерфакс-Україна
Події
13:01 08.09.2025

Газопостачання у понад 8 тис. абонентів відсутнє внаслідок повітряної атаки РФ у Київській області

1 хв читати

Аварійні роботи на газомережі проходять в Обухівському районі внаслідок наслідків атаки армії РФ у ніч проти понеділка, газопостачання буде відключено для 8 тис. 093 абонентів у восьми населених пунктах, повідомив у понеділок начальник Київської обласної адміністрації Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі проходять аварійні роботи газомережі. У зв’язку з цим у восьми населених пунктах району 8 та 9 вересня буде відсутнє газопостачання. Йдеться про абонентів Козина, Жуківців, Українки, Плютів, Верем’я, Халеп’я, Трипілля та Щербанівки. Загалом газопостачання буде відключено для 8093 абонентів", - написав він у Телеграмі.

За інформацією обладміністрації, послуга газопостачання буде відновлена поступово.

Теги: #газопостачання #київська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:18 07.09.2025
Унаслідок ворожого мінометного обстрілу Куп’янська поранено 6-річну дитину

Унаслідок ворожого мінометного обстрілу Куп’янська поранено 6-річну дитину

20:58 07.09.2025
Келлог: Удар РФ не сигналізує про їхній намір завершити війну дипломатичним шляхом

Келлог: Удар РФ не сигналізує про їхній намір завершити війну дипломатичним шляхом

18:33 07.09.2025
У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу - ДСНС

У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу - ДСНС

14:35 07.09.2025
Через нічні обстріли на Харківщині загинула жінка

Через нічні обстріли на Харківщині загинула жінка

14:33 07.09.2025
Через ворожу повітряну атаку в Одесі постраждали 3 людини, є значні руйнування

Через ворожу повітряну атаку в Одесі постраждали 3 людини, є значні руйнування

13:01 07.09.2025
До 3 людей зросла кількість загиблих внаслідок ворожої повітряної атаки на Київ – КМВА

До 3 людей зросла кількість загиблих внаслідок ворожої повітряної атаки на Київ – КМВА

11:25 07.09.2025
Внаслідок ворожої атаки у столиці 20 постраждалих - Кличко

Внаслідок ворожої атаки у столиці 20 постраждалих - Кличко

09:05 06.09.2025
Обстріл Дніпропетровщини: троє загиблих, один постраждалий, пошкоджені будинки та авто швидкої

Обстріл Дніпропетровщини: троє загиблих, один постраждалий, пошкоджені будинки та авто швидкої

08:05 06.09.2025
Обстріли РФ знеструмили залізничну дільницю перед Слов’янськом, поїзди затримуються

Обстріли РФ знеструмили залізничну дільницю перед Слов’янськом, поїзди затримуються

19:42 05.09.2025
Підліток отримав поранення через підрив на міні у Херсоні

Підліток отримав поранення через підрив на міні у Херсоні

ВАЖЛИВЕ

РФ нарощуватиме дронові атаки по Україні, поки розширюватиме виробництво ударних дронів за підтримки КНР, – ISW

Голова Деснянської РДА Бахматов: Старостенко не робила запиту на виступ і зривала захід

Затриманий співробітник НАБУ з підрозділу "Д-2" входив до масштабної агентурної мережі ворога – СБУ

Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

ПС ЗС України: Збито 112 з 142 ворожих БпЛА, є влучання у семи локаціях

ОСТАННЄ

Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі столиці завершено – ДСНС

В Києві та області у другій половині дня очікується гроза

Російський військовий, обвинувачений у вбивстві полонених у Вовчанську, визнав свою вину

Зеленська планує зустрітися з Меланією Трамп під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку

Реформа шкільного харчування підштовхне партнерів бути активнішими в її підтримці, вважає Зеленська

Лісовий: ми зіткнулися з інформкампанією, спрямованою на зневіру молоді в можливості вчитися в Україні

Цьогорічний саміт Перших леді та джентльменів має відвідати рекордна кількість високих гостей - Зеленська

Правоохоронці затримали злочинне угрупування, яке тероризувало Прикарпаття

РФ нарощуватиме дронові атаки по Україні, поки розширюватиме виробництво ударних дронів за підтримки КНР, – ISW

ВАКС звільнив від відповідальності ексчленів НКРЕКП Формагея та Коваленко у справі "Роттердам+"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА