Фото: https://www.facebook.com/berezhna.tetyana

В.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна повідомила, що в суботу у с. Пужники Тернопільської області відбулося перепоховання жертв українсько-польського протистояння часів Другої світової війни.

"Вчора на Тернопільщині ми разом із польськими партнерами віддали шану жертвам українсько-польського протистояння часів Другої світової. У селі Пужники перепоховали останки 42 людей, чиї життя обірвала війна. Це був болючий момент. І водночас особливий. Приходить розуміння, що пам’ять – це не лише про минуле, а й про майбутнє. Україна і Польща шукають правду, а не помсту. Бо єдиний, хто виграє від історичних суперечок між народами, це Росія", - написала Бережна на сторінці у Facebook.

За її словами, у заході взяли участь родини загиблих, заступник голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, маршалка Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська, представник Європарламенту Міхал Дворчик, голова комісії із закордонних справ Сейму Республіки Польща та Голова Ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль, міністр культури та національної пам’яті Республіки Польща Марта Чіенковська, заступник президента Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Полейовські, голова УІНП Олександр Алфьоров, народні депутати України, представники органів влади, місцевих громад, духовенства та пошуковці.

Бережна зазначила що "навіть у найважчі часи російської агресії ми продовжуємо пошукові роботи, завдяки мужності й героїзму наших захисників".

"Наш шлях – це шлях діалогу, довіри й співпраці. Ми обираємо формулу, яка об’єднує: "просимо пробачення і пробачаємо". Бо тільки так можна зцілити історичні рани й будувати майбутнє разом", - зазначила вона.

26 серпня в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна і голова комісії із закордонних справ Сейму Польщі, голова Ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль обговорили важливість участі міністрів культури України та Польщі в спільній церемонії перепоховання останків, виявлених у колишньому селі Пужники Тернопільської області.