Тіла загиблих воїнів Війська Польського перепоховали у Мостиськах на Львівщині

У Мостиськах Яворівського району Львівської області у п’ятницю перепоховали тіла загиблих воїнів Війська Польського, повідомляє Український інститут національної пам’яті (УІНП).

"14 листопада у Мостиськах, що на Львівщині, відбулося перепоховання решток воїнів Війська Польського, що загинули у вересні 1939 року під час боротьби з німецькою армією. Останки були ексгумовані у Збоїщах (сьогодні частина міста Львова) ще у серпні 2025 року командою Бюро пошуків і ідентифікації Інституту національної пам’яті Польщі", - йдеться в повідомленні УІНП.

Поховання відбулося на польській військовій ділянці цвинтаря в Мостиськах, де у 2015–2016 роках уже було перепоховано 138 польських військових, які загинули у 1939 році.

Зазначається, що наразі складно визначити точну кількість перепохованих – ідентифікацію загиблих ускладнює недбале створення братської могили у Збоїщах, хоча під час ексгумації й було знайдено 11 жетонів з персональними даними.

За поточними оцінками фахівців загалом було перепоховано від 30 до 50 останків, проте більше про солдатів, що загинули, буде відомо тільки після детального дослідження ДНК.

У церемонії взяли участь голова УІНП Олександр Алфьоров, заступник голови Інституту національної пам’яті та Комісії з розслідування злочинів проти польського народу (Республіка Польща) Кароль Полейовський, представники Міністерства закордонних справ, громади й інших органів державної влади України та Польщі.

Як повідомлялося, на початку травня стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей. 6 вересня тіла були перепоховані.

Також спільна українсько-польська експедиція здійснювала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові (Старі Збоїща), в ході яких виявлено братське поховання жертв Другої світової війни.

Крім того, в кінці вересня проходили пошукові роботи на місці можливих поховань вояків Української повстанської армії (УПА) у селі Юречкова Підкарпатського воєводства на території Польщі. Там поховання виявлені не були.

13 жовтня Україна надала Польщі дозвіл на проведення пошукових робіт у селі Угли Рівненської області, та поінформовано про готовність надати згоду на проведення аналогічних робіт у селі Гута-Пеняцька Львівської області після завершення всіх необхідних технічних процедур.