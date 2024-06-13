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14:31 13.06.2024

Кабмін України затвердив порядки перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі

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Кабмін України затвердив порядки перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі

Кабінет Міністрів України затвердив порядки перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК).

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер.

Затверджено порядок здійснення перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та поховані на тимчасово окупованих територіях (після їх деокупації).

Затверджено також порядок здійснення перепоховання на військовому меморіальному кладовищі Героїв України, яким, починаючи з 2014 року, вручено орден "Золота Зірка".

Крім того, затверджено порядок здійснення перепоховання в колумбарії на меморіальному кладовищі загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та склали присягу на вірність українському народові й урни з прахом яких поховані в колумбарних нішах на інших кладовищах.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством ветеранів ДП "Національне військове меморіальне кладовище".

У серпні 2023 року Кабмін схвалив реалізацію до серпня 2025 року проєкту НВМК у Гатненській громаді біля Києва. Пізніше в Мінветеранів повідомили про плани розпочати будівництво НВМК у Гатненській громаді біля Києва наприкінці листопада і ввести в експлуатацію його першу чергу до кінця року. 7 грудня 2023 року в Мінветеранів презентували громадськості ескізний проєкт НВМК і візуальні проєкти уніфікованих надгробних плит.

23 лютого Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів на будівництво Національного військового меморіального кладовища, а 4 березня спростив процедуру видалення зелених насаджень для будівництва кладовища.

27 березня в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планують до 2027 року.

Теги: #нвмк #порядок #перепоховання

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