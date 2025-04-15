Інтерфакс-Україна
Події
19:58 15.04.2025

Новий Порядок здобуття середньої освіти призведе до закриття 64 із 174 освітніх закладів Херсонщини - ОВА

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Новий Порядок здобуття середньої освіти призведе до закриття 64 із 174 освітніх закладів Херсонщини - ОВА
Фото: Фб Прокудіна

Виконання наказу Міністерства освіти щодо змін в організації здобуття освіти в умовах воєнного стану призведе до закриття 64 із 174 працюючих освітніх закладів Херсонської області, з них 25 – школи, релоковані з тимчасово окупованих громад, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Сьогодні взяв участь в обговоренні проблемних питань реалізації наказу МОН щодо змін в організації здобуття освіти в умовах воєнного стану. Проведення наради ініціювала заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук", - написав він у телеграмі у вівторок.

Прокудін зазначив, що застосування з 1 вересня цього року вимог "нового Порядку і умов здобуття загальної середньої освіти зумовлює закриття 64 із 174 працюючих освітніх закладів Херсонської області, з них 25 – школи, релоковані з тимчасово окупованих громад".

"Цей документ фактично унеможливлює здобуття загальної середньої освіти дітьми з прифронтових та тимчасово окупованих громад за дистанційною формою навчання, ба більше, не дозволяє відновлювати навчання за партами для тих дітей, які проживають у безпечних громадах", - наголосив він.

Прокудін зазначив, що мережа закладів загальної середньої освіти потребує оптимізації, але ми маємо забезпечити умови для навчання дітей з урахуванням безпекової ситуації та зберегти кадровий потенціал.

"Вірю, що позиція освітян буде почута, а права дітей не будуть порушені", - наголосив він, додавши, що сподівається на конструктивні зміни.

 

Теги: #порядок #херсонська_область #освіта #закриття

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