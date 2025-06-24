Інтерфакс-Україна
Події
10:33 24.06.2025

Елеватор вартістю понад 82 млн грн побудують у Тернопільській області

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Приватне підприємство "Іванівське" розпочало в Тернопільській області будівництво нового елеватора, вартість якого перевищує 82 млн грн, повідомив голова Тернопільської областної військової адміністрації В’ячеслав Негода у Facebook.

Він зазначив, що загальна вартість інфраструктурного проєкту перевищує 82 млн грн, з них майже 8 млн - державна компенсація відсотків за кредитами у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Елеватор дасть можливість господарству вийти на новий рівень, оперативно приймати, сушити та зберігати зерно. Цей об'єкт — підтвердження того, що попри війну аграрний сектор не лише тримається, а й впевнено розвивається. Ця інвестиція не лише про врожай, а й про продовольчу безпеку країни, наголосив Негода.

Директор ПП "Іванівське" Василь Теремко розповів, що господарство має в обробітку понад 4 тис. га, спеціалізується на тваринництві та рослинництві. Найбільші площі відводить під озиму пшеницю, цукровий буряк та кукурудзу. Штат – понад 170 працівників.

ПП "Іванівське" від початку 2025 року сплатило понад 17 млн грн податків.

Теги: #тернопільська_область #елеватор

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