OKKO Group планує в 2025р побудувати елеватор на 60 тис. тонн і запустити біоетаноловий завод у 2026р

Група компаній OKKO Group планує відкрити новий елеватор на 60 тис. тонн до осені 2025 року та біоетаноловий завод улітку 2026 року, повідомив СЕО групи компаній ОККО Василь Даниляк в інтервʼю співзасновнику інвестиційної компанії Dragon Capital Томашу Фіалі.

За його словами, завод із виробництва біоетанолу потужністю 83 тис. тонн компанія почала будувати торік. При цьому лише частина його продукції постачатиметься внутрішньому ринку, решта розрахована на експорт.

"В Україні вже з 1 травня поточного року є мандати на додавання 5% біоетанолу до палива згідно з європейськими нормами, але ця частка може зрости до 10%. Відповідно, проаналізувавши свою частку ринку, було прийнято рішення побудувати завод на 83 тис. тонн. Окрім того, ми працювали з американськими консультантами, які є номером один на ринку, з приводу формату роботи заводу. Завдяки цьому обрали оптимальний варіант: він буде працювати частково на нашу групу і частково на експорт", - розповів Даниляк.

СЕО наголосив, що до осені цього року група компаній планує завершити будівництво елеватора на 60 тис. тонн зберігання, а в червні-липні наступного року розраховує повністю запустити завод.

Даниляк також повідомив, що цьогоріч OKKO Group закрила угоду з купівлі 17 тис. га землі на півночі Тернопільської області і півдні Рівненської, а збільшивши свій земельний банк до 50 тис. га.

"Фактично станом на сьогодні ми маємо в загальному обробітку близько 50 тис. га", — сказав топменеджер.

Інтерес до цих регіонів він пояснив сприятливими природно-кліматичними умовами і найкращими порівняно з іншими регіонами показниками врожайності.

Даниляк зазначив, що важливою складовою аграрного портфеля OККО є партнерство з підприємством "Гадз-агро" у Тернопільській області, до якого компанія увійшла до капіталу у 2023 році. Підприємство обробляє 26 тис. га землі, має близько 10 тис. голів великої рогатої худоби, з яких 5 тис – дійні корови. Також це одне з найбільших садівницьких господарств України, проте частину бізнесу, пов'язану із садівництвом, OKKO вирішила не інтегрувати.

OKKO Group об'єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який керує однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом "ОККО", що налічує близько 400 автозаправних комплексів.

Засновником та кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов.