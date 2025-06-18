Інтерфакс-Україна
Економіка
15:17 18.06.2025

Рада відтермінувала до 1 січня 2026р. штрафи за порушення норми у 5% біоетанолу у бензинах

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Рада відтермінувала до 1 січня 2026р. штрафи за порушення норми у 5% біоетанолу у бензинах

Верховна Рада відтермінувала до 1 січня 2026 року накладення штрафів на виробників, імпортерів та продавців пального за порушення норми додавання не менше 5% біоетанолу у бензини автомобільні, повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").

"Рада відклала до 1 січня 2026 року вступ у дію норми про наявність не менше 5% біоетанолу у пальному. Відповідну правку внесли у законопроєкт №13134, який був прийнятий у цілому", – написав він у Телеграм у середу за результатами засідання парламенту.

Згідно з цією правкою, відповідальність за визначені у статті 14 (частина 1 та 2) закону про альтернативні види палива правопорушення, вчинені з дати набрання чинності законом про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо розширення доступу до лікарських засобів (№13134), до 1 січня 2026 року не застосовуються.

Згідно з частинами 1 та 2 статті 14 закону про альтернативні види палива, мережі роздрібної торгівлі пальним за недотримання норми у 5% біоетанолу у бензинах автомобільних підлягали штрафу у сім прожиткових мінімумів для працездатних осіб за кожні 1000 літрів одержаної для реалізації партії бензинів, виробники, імпортери та оптові торгівці мали отримувати штраф у шість прожиткових мінімумів за кожні 1000 літрів відпущеної партії. Крім того, остання група несла відповідальність за несвоєчасне подання інформації про вміст біоетанолу у 75 та 110 прожиткових мінімумів залежно від терміну просрочки (сім і більше днів).

Як повідомлялося, обов'язкове додавання біоетанолу до бензинів з октановим числом менше 98 з 1 травня передбачено законом №3769-IX від 4 червня 2024 року (за винятком пального для потреб Міноборони, Держрезерву та для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів).

Теги: #бензин #штрафи #верховна_рада #біоетанол

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