Інтерфакс-Україна
Події
10:20 04.08.2025

Українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові

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Українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові
Фото: МКСК

На території колишнього цвинтаря на Збоїщах у Львові українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи задля перепоховання останків солдатів Війська Польського, повідомили в Міністерстві культури і стратегічних комунікацій.

"Воїни загинули у 1939 році під час оборони Львова від німецького війська. Вони були представниками різних національностей. Роботи проходять у межах двосторонньої співпраці, спрямованої на спільне осмислення історичних подій", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що за словами керуючого справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євгена Бойка, цвинтар проіснував до 1960-х років, а остаточно був ліквідований у 1987-му. Пізніше, у 1990-х роках був встановлений символічний дерев’яний хрест із написом польською: "Жовнірам польського війська, полеглим в обороні Вітчизни у вересні 1939 р."

Згідно з повідомленням, орієнтовно ексгумаційні роботи триватимуть до 30 серпня.

Як повідомлялося, на початку травня стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей.

У червні Україна передала дозвіл польській стороні на проведення ексгумаційних робіт на території колишнього села Збоїська.

Теги: #львів #ексгумація

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