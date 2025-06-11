Інтерфакс-Україна
Події
13:29 11.06.2025

Україна передала дозвіл польській стороні на проведення ексгумаційних робіт на території колишнього села Збоїська

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Українська сторона декларує готовність до продовження пошукових та ексгумаційних робіт в рамках діяльності українсько-польської Робочої групи з історичних питань, повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

"Як відомо, першим кроком у цьому процесі стало успішне проведення ексгумаційних робіт на території колишнього села Пужники Тернопільської області. Важливим також стало отримання дозволу від польської сторони на проведення Україною пошукових та ексгумаційних робіт в с. Юречкова (Республіка Польща). Розраховуємо на початок проведення таких робіт вже ближчим часом", - йдеться в повідомленні міністерства.

Крім того, як підтвердження конструктивної роботи України та Польщі з історичних питань відомство інформує про передачу дозволу польській стороні на проведення ексгумаційних робіт загиблих в 1939 році польських військовослужбовців, похованих на території колишнього с. Збоїська (нині – в межах Львова).

"Прикладом успішної взаємодії України та Республіки Польща є спільна протидія провокаціям: засудження акту вандалізму з пам’ятною таблицею на горі Монастир та протидія дезінформаційній атаці щодо фейкових відомостей про нібито скасування українською стороною дозволу на проведення робіт на території колишнього с. Пужники", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на початку травня стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей.

Теги: #польща #україна #ексгумаційні_роботи

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