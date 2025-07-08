Інтерфакс-Україна
Події
08:30 08.07.2025

Негода на Тернопільщині знеструмила понад сотню населених пунктів

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Негода на Тернопільщині знеструмила понад сотню населених пунктів

Внаслідок шквального вітру на Тернопільщині повністю знеструмлені 66 населених пунктів, ще 42 — частково, повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода.

Загалом без електропостачання залишаються 8 082 споживачі у зонах обслуговування Збаразького, Зборівського, Бережанського, Підволочиського, Тернопільського та Кременецького районів електромереж.

Пошкоджено 18 ліній електропередач: "Бригади енергетиків працюють над тим, щоб якомога швидше повернути електропостачання в оселі жителів краю".

Також внаслідок негоди зафіксовано падіння дерев на проїзні частини доріг. Повного перекриття доріг державного значення не було, на окремих проблемних ділянках поліція забезпечила реверсний рух.

"Наслідки негоди усувають відповідні служби, органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства та суб’єкти господарювання, які здійснюють обслуговування автодоріг", — зазначив Негода.

 

Теги: #тернопільщина #погода

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