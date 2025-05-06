Інтерфакс-Україна
Події
14:28 06.05.2025

Останки 42 людей виявлено на місці ексгумації у колишньому селі Пужники на Тернопільщині

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На місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей. Про це йдеться у спільній заяві Міністерства культури та національної спадщини Республіки Польща, фонду "Свобода та демократія", Поморського медичного університету та Інституту національної пам’яті Польщі з приводу завершення робіт з ексгумації останків людей.

"Було знайдено фрагменти скелетів щонайменше 42 осіб – жінок, чоловіків та дітей. Після лабораторних аналізів буде встановлено остаточну кількість постраждалих, їхню стать та вік", - ідеться у заяві на сайті Міністерства культури та національної спадщини РП.

Повідомляється, що дослідницька група очищає знайдені останки, проводить антропологічні та медичні аналізи, а також виконує 3D-сканування. Водночас отримують зразки матеріалу для генетичного дослідження, з якого буде вилучена ДНК жертв. Ці дії спрямовані на відновлення їхньої особистості та забезпечення їм гідного поховання. Згідно з бажанням родин, після проведення дослідницьких робіт останки жертв будуть поховані на цвинтарі в Пужніках.

Під час роботи також було збережено особисті речі, зокрема: ґудзики, фрагменти чоток, медальйони.

У роботі, яку координує Фонд "Свобода і демократія", беруть участь експерти Поморського медичного університету, компанії "Волинські старожитності" та Інституту національної пам’яті Польщі. Роботи повністю фінансуються з бюджету Міністерства культури та національної спадщини Польщі.

Як повідомлялося, уповноважений уряду Польщі з відбудови України, голова комісії Сейму РП у закордонних справах Павел Коваль заявив, що проведення ексгумаційних робіт у Пужниках на Тернопільщині є проривом в українсько-польських відносинах.

Ексгумацію тіл польських громадян, які загинули у 1945 році, розпочали на місці неіснуючого села Пужники 24 квітня. Роботи проходять у межах українсько-польської співпраці, спрямованої на спільне осмислення історичних подій Другої світової війни.

Теги: #ексгумаційні_роботи #тернопільщина

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