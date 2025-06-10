Інтерфакс-Україна
Події
13:53 10.06.2025

Незабаром розпочнуться пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі - МЗС України

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Незабаром розпочнуться пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі - МЗС України

Незабаром розпочнеться проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території Польщі, повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Роботи з ексгумацій тривають. Були фейки останніми днями щодо начебто припинення. Я ще раз спростовую ці фейки…найближчим часом розпочнуться пошуково-ексгумаційні роботи і на території Польщі", - сказав він на брифінгу у Києві у вівторок.

Тихий підкреслив , що Україна та Польща значно просунулися у врегулюванні політично чутливих історичних питань.

У МЗС зазначили , що готові розбудовувати взаємовигідне, прагматичне і ефективне партнерство України та Польщі. Тихий нагадав, що президент Володимир Зеленський привітав новообраного президента Кароля Навроцького майже одразу після обрання

"Ми розраховуємо на те, що політика Варшави щодо України залишиться незмінною. Тобто політика підтримки нашої держави. Вважаємо, що це в життєвих інтересах самої Польщі мати сильну, безпечну Україну", - сказав Тихий.

Окремо речник подякував Польщі за її зусилля у головуванні у Раді ЄС.

"Ми готові і були б раді бачити зустріч президента Зеленського і новообраного президента Навроцького", - додав він.

Як повідомлялося, минулого року Польща і Україна створили Робочу групи з історичних питань, яка має на меті врегулювати у польсько-українських відносинах питання, пов’язані із правом на гідне поховання жертв війн і репресій, є успіхом діалогу, що до цього часу базувався на відкритості. Сторони обмінялися інформацією щодо місць, які, на думку кожної зі сторін, потребують першочергових пошукових та ексгумаційних робіт, а також додаткової уваги. Таким чином, для нас було важливим відповісти на очікування громадськості, зокрема родичів осіб, які стали жертвами війн і репресій. Спектр питань, що був предметом для обговорення, охоплював різні історичні періоди та локації в обох країнах.

Теги: #польща #ексгумаційні_роботи #мзс_україни

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