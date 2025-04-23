Інтерфакс-Україна
Події
12:46 23.04.2025

КНР відкидає звинувачення Києва щодо залучення китайських компаній до виробництва товарів військового призначення для РФ – ЗМІ

1 хв читати
КНР відкидає звинувачення Києва щодо залучення китайських компаній до виробництва товарів військового призначення для РФ – ЗМІ

Китай рішуче виступає проти "необґрунтованих звинувачень і політичних маніпуляцій", заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь, коментуючи виклик посла КНР до МЗС України з приводу причетності китайських компаній до виробництві товарів військового призначення для Росії, повідомляє Global Times.

"Ми вже чітко висловили позицію Китаю з відповідних питань. Китай рішуче виступає проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій", - заявив речник.

Раніше повідомлялось, що МЗС України у вівторок запросило надзвичайного і повноважного посла Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкуня на зустріч, причиною стали дані про участь громадян Китаю у бойових діях на боці Росії, а також співпрацю китайських компаній з військово-промисловим комплексом РФ.

Теги: #кнр #мзс_україни #спростування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:11 20.04.2025
МЗС України вимагає вибачень від Fox News, який назвав Київ російським містом

МЗС України вимагає вибачень від Fox News, який назвав Київ російським містом

12:17 17.04.2025
Київ закликає до конкретних дій для припинення ударів РФ по цивільних особах та інфраструктурі – МЗС

Київ закликає до конкретних дій для припинення ударів РФ по цивільних особах та інфраструктурі – МЗС

17:05 16.04.2025
МЗС України про взятих у полон громадян КНР: Ми підтримуємо контакт із китайською стороною дипломатичними каналами

МЗС України про взятих у полон громадян КНР: Ми підтримуємо контакт із китайською стороною дипломатичними каналами

16:42 16.04.2025
Сибіга запросив міністрів закордонних справ ЄС відвідати Україну 9 травня

Сибіга запросив міністрів закордонних справ ЄС відвідати Україну 9 травня

18:46 12.04.2025
Трамп звільнив електроніку, вироблену в КНР, від тарифів

Трамп звільнив електроніку, вироблену в КНР, від тарифів

18:03 11.04.2025
Зеленський: маємо інформацію, що щонайменше кількасот громадян КНР воюють у складі окупаційних сил РФ

Зеленський: маємо інформацію, що щонайменше кількасот громадян КНР воюють у складі окупаційних сил РФ

16:27 10.04.2025
Інформація про переведення командувача СБС Сухаревського на іншу посаду не відповідає дійсності – Генштаб

Інформація про переведення командувача СБС Сухаревського на іншу посаду не відповідає дійсності – Генштаб

11:59 10.04.2025
Єрмак про громадян КНР в російських підрозділах: Пекін винен нам роз'яснення

Єрмак про громадян КНР в російських підрозділах: Пекін винен нам роз'яснення

11:26 10.04.2025
Єрмак спростував інформацію про нібито підготовку виборів на літо

Єрмак спростував інформацію про нібито підготовку виборів на літо

09:46 10.04.2025
МЗС України відреагувало на звірства та гоніння РФ проти духовенства, релігійних громад і вірян на ТОТ

МЗС України відреагувало на звірства та гоніння РФ проти духовенства, релігійних громад і вірян на ТОТ

ВАЖЛИВЕ

Політ літака над Львовом став першим з початку повномасштабного вторгнення - Мінрозвитку

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Марганцю зросла до 42

Наслідки атаки на Запоріжжя: 42 поранених, серед них вагітна та п'ятеро дітей, четверо пацієнтів у важкому стані

Українська делегація прибула до Лондона

Кількість загиблих у Марганці зросла до 9, ще 30 людей постраждали

ОСТАННЄ

В Україні в найближчі дві доби - прохолодна погода з дощами, місцями грози

У Львівській області через пожежу сухостою згоріли 11 дачних будинків

Автомобіль підірвався на міні в Балаклії, водій загинув

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на автобус у Марганці зросла до 43

Політ літака над Львовом став першим з початку повномасштабного вторгнення - Мінрозвитку

У Лондоні розпочалася зустріч міністрів закордонних справ та оборони України та Великої Британії

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Марганцю зросла до 42

Адміністрація Трампа згортає зусилля з розслідування російських воєнних злочинів – ЗМІ

Настав час прийняти ідеї США щодо врегулювання в Україні, інакше Вашингтон відмовиться від діалогу - Венс

У Києві затримали організатора виїзду за кордон за $50 тис.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА