КНР відкидає звинувачення Києва щодо залучення китайських компаній до виробництва товарів військового призначення для РФ – ЗМІ

Китай рішуче виступає проти "необґрунтованих звинувачень і політичних маніпуляцій", заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь, коментуючи виклик посла КНР до МЗС України з приводу причетності китайських компаній до виробництві товарів військового призначення для Росії, повідомляє Global Times.

"Ми вже чітко висловили позицію Китаю з відповідних питань. Китай рішуче виступає проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій", - заявив речник.

Раніше повідомлялось, що МЗС України у вівторок запросило надзвичайного і повноважного посла Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкуня на зустріч, причиною стали дані про участь громадян Китаю у бойових діях на боці Росії, а також співпрацю китайських компаній з військово-промисловим комплексом РФ.