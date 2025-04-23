МЗС провело розмову з послом Китаю

Міністерство закордонних справ України у вівторок запросило надзвичайного і повноважного посла Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкуня на зустріч, причиною стали дані про участь громадян Китаю у бойових діях на боці Росії, а також співпрацю китайських компаній з військово-промисловим комплексом РФ.

"Факти участі китайських громадян у бойових діях проти України на боці держави-агресора, а також залучення китайських компаній до виробництва у Росії продукції військового призначення викликають серйозне занепокоєння та суперечать духу партнерських відносин між Україною та КНР", - наголосив заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс.

Українські спецслужби надали китайській стороні докази згаданих фактів. У зв’язку з цим Перебийніс закликав китайську сторону вжити заходів з метою припинення підтримки Росії у її агресії проти України, про відсутність якої неодноразово заявляв Пекін.

Він також підкреслив, що Україна цінує стратегічне партнерство з Китаєм і сподівається, що надалі КНР утримуватиметься від кроків, які могли б зашкодити двостороннім відносинам.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/5426