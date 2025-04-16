Інтерфакс-Україна
Події
17:05 16.04.2025

МЗС України про взятих у полон громадян КНР: Ми підтримуємо контакт із китайською стороною дипломатичними каналами

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МЗС України про взятих у полон громадян КНР: Ми підтримуємо контакт із китайською стороною дипломатичними каналами
Фото: https://www.facebook.com/watch/?v=1384772352663214

Міністерство закордонних справ України представило тимчасовому повіреному у справах Китаю детальну інформацію щодо участі громадян КНР у війні на боці РФ, після цього підтримується контакт з китайською стороною дипломатичними каналами, повідомив речник МЗС Георгій Тихий. 

"Ми викликали буквально в той самий день, коли це (взяття в полон громадян КНР - ІФ-У) стало відомо, тимчасово повіреного у справах Китаю в Україні до МЗС України і представили йому дані щодо участі громадян КНР у воєнних діях Росії проти України у складі російській збройної сили", - сказав він на брифінгу в Києві в середу, відповідаючи на питання агентства "Інтерфакс-Україна".

Речник повідомив, що китайському дипломату в МЗС України наголосили на тому, що "попри офіційно задекларовану позицію Китаю щодо російської війни проти України, відбулися події, які стануть під сумнів щирість Китаю і можуть завдати серйозної шкоди нашим двостороннім відносинам".

"Ми зазначили, що в цьому контексті прямий і відвертий діалог з китайською стороною щодо цієї ситуації є необхідним для уникнення кризи і довіри між сторонами. З тих пір ми підтримуємо контакт з китайською стороною дипломатичними каналами. Можемо також підтвердити, що щодо цих полонених китайських громадян тривають відповідні слідчі та оперативні дії", - зазначив Тихий.

У МЗС нагадали всім країнам світу, що участь їхніх громадян в складі російської армії в Україні є незаконною.

"Закликаємо всі уряди, всіх країн виявляти факти, коли Росія рекрутує, обманюючи різними способами ваших громадян на війну проти України, перешкоджати цим схемам, зупиняти ці схеми і не толерувати таку діяльність", - сказав речник.

Теги: #мзс_україни #громадяни_китаю #військовополонені

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