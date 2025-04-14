Військовополонені-громадяни КНР запевняють, що опинилися на війні за контрактом, не мають стосунку до китайського уряду

Взяті в полон на початку квітня цього року на Донеччині двоє громадян КНР Чжан Ренбо та Ван Гуанцзюнь опинилися на війні в Україні, підписавши відповідні контракти в РФ, жодного стосунку до уряду Китаю не мають і кажуть, що "потрапили в пастку" РФ.

На початку пресконференції перекладач зі слів обох полонених повідомив, що вони підписали контракти воювати на стороні РФ, не мали зв'язку з державними органами Китаю.. Тобто, потрапили на війну через посередників, які пропонують підписати контракт.

Гуанцзюнь зокрема повідомив, що хотів отримати роботу медиком, хотів займатися саме реабілітацією поранених. За його словами, він втратив роботу під час епідемії ковіду і таким чином вирішив знайти додатковий заробіток.

Він підкреслив, що в Китаї бути військовослужбовцем – це мати високий статус.

"Уряд попереджав, що громадянам Китаю не бажано їхати в місця, де йдуть бойові дії…..Хотів бути медиком. Був поранений і здався", - сказав він.

Гуанцзюнь додав, що інформацію від них росіяни приховували, не було навіть даних про те, скільки грошей будуть виплачувати.

"Не варто цього робити. Все, що ми почули від росіян, неправда", - підкреслив він.

За словами військовополоненого, в Китаї пропагандується дружнє ставлення до РФ, тому інформація подається викривлено.

"Користуючись довірою до РФ, затягують громадян Китаю. Можу назвати це пасткою", - підкреслив він.

Ренбо в свою чергу розказав, що він із достатньо заможної сім'ї, поїхав до РФ подорожувати. "Не очікував, що опинюся на війні. Майже нічого не знав про Україну", -додав він.

Військовополонений уточнив, що спочатку відмовлявся від участі в бойових діях.

"Наші дії в Україні не мають жодного стосунку до уряду, ми все це робили виключно з власного бажання", - запевнив він.