Інтерфакс-Україна
Події
17:52 14.04.2025

Полонені громадяни КНР задоволені ставленням України до них, кажуть, що їх годують навіть їжею з Макдональдсу

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Полонені громадяни КНР задоволені ставленням України до них, кажуть, що їх годують навіть їжею з Макдональдсу

Взяті в полон на початку квітня цього року на Донеччині двоє громадян КНР Чжан Ренбо та Ван Гуанцзюнь задоволені ставленням до них в Україні, вважають, що їм пощастило не тільки вижити, а й отримати нормальне ставлення в полоні.

На початку пресконференції, організованою Службо безпеки України, спікер СБУ Артем Дехтяренко повідомив, що військовополонені тримаються в належних умовах, пресконференція проводиться з їхньої згоди та задля того, щоб продемонструвати світові, що на боці РФ воюють не тільки росіяни.

Обидва військовополонених заявили, що ставлення до них хороше, а у Гуанцзюнь має "глибоке враження від українських військових".

Ренбо своєю чергою сказав: "Нас перевезли в безпечне місце, до нас ставляться добре. Нам також влаштували їжу з Макдональдс".

Відповідаючи на питання агентства "Інтерфакс-Україна" обидва військовополонених повідомили, що їхні родичи не знають, що вони в полоні, зв'язку з ними не було, міжнародні організації також їх не відвідували.

Також Ренбо додав, що він готовий понести покарання за участь у війні на боці РФ, бо хоче повернутися додому.

 

Теги: #полонені_кнр #дехтяренко

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