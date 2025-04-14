Полонені громадяни КНР хочуть на обмін і повернутися до Китаю

Взяті в полон на початку квітня цього року на Донеччині двоє громадян КНР Чжан Ренбо та Ван Гуанцзюнь, які воювали на боці РФ, хочуть піти на обмін та повернутися до Китаю.

Про це вони заявили в понеділок на пресконференції в Києві.

"Згодні взяти участь в обміні. Ми хочемо повернутися до Китаю, на батьківщину", - сказали вони, відповідаючи на питання журналістів (військовополонені говорили китайською, переклад українською забезпечував перекладач, частину відповідей він узагальнював від обох громадян КНР – ІФ-У).