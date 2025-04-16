Від TikTok до полону: як РФ використовує громадян КНР у війні проти України

Президент України Володимир 8 квітня повідомив про захоплення в Донецькій області в полон двох громадян Китаю, що воювали на боці РФ. Ними виявилися Ванг Гуанцзюн 1991 року народження і Чанг Ренбо 1998 року народження. Під час пресконференції 14 квітня обидва громадяни КНР зізналися, що хотіли підзаробити грошей, а "потрапили в пастку" РФ. Водночас обидва громадянина КНР наголосили, що їх залучення до російської армії жодним чином не пов'язано з урядом Китаю, який навпаки попереджав про можливу небезпеку під час перебування у РФ та у зоні бойових дій.

Ван Гуанцзюнь хотів займатися медичною реабілітацією поранених, оскільки у Китаї він був пов’язаний саме із цією сферою. Через втрату роботи в період пандемії COVID-19 Ван Гуанцзюнь шукав підробіток і натрапив на пропозицію підписати контракт із міноборони РФ. За його словами, коли стало зрозуміло, що росіяни збрехали, і відправляють його на війну, а не займатися медичною роботою - було пізно, адже втекти було неможливо. Як стверджують полонені, обіцянки росіян ні в чому не відповідали дійсності, і їм не надали в результаті жодної правдивої інформації - ні про умови служби, ні про оплату. Китайці навіть не знали, яку конкретно суму грошей отримають.

Чжан Ренбо розповів, що поїхав до Росії як турист, і знайти підробіток, але не очікував, що опиниться на війні. За словами громадянина КНР, він відмовлявся брати участь у бойових діях і майже нічого не знав про війну в Україні. Чанг Ренбо повідомив, що російський рекрутер пропонував роботу, пов’язану із будівництвом, а не на фронті. І хоча в Китаї він працював рятувальником і мав хорошу зарплатню, але за підписання контракту РФ пропонувало значно більше. За словами полоненого, користуючись довірою громадян КНР до РФ, росіяни “затягують у пастку” китайців.

За словами полонених, вони підписали контракти з міноборони РФ, спокусившись на велику одноразову грошову винагороду та подальші щомісячні виплати у розмірі 200-250 тис. рублів. Хоча водночас вони повідомили, що не є з бідних родин.

Один із них підписував контракт у Ростові, інший – у Казані. Як стверджують полонені, потім їх перевезли у польові наметові табори для короткотривалого навчання, а згодом – до тимчасово окупованого Донецька. Як запевняють військовополонені, вони не знали, де саме служили – і ймовірно, проходили службу у 7 моторизованій бригаді.

“Командиром був росіянин, але з командиром ми спілкувалися дуже рідко. Були організовані групи по 5 людей. Росіяни переважно залучали до важкої роботи. Інші іноземці, які були також в підрозділі, були залучені також до цієї роботи. Росіяни не те щоб ставилися погано, але трималися осторонь. Хоча були ті, то ставився дружньо”, – пояснили полонені.

Крім того, як повідомили громадяни КНР, всі надані їм росіянами документи були російською мовою, комунікація відбувалася за допомогою жестів, і, мовляв, показували знаками що треба потрібно робити. Обидва полонені заявили, що не вбивали українських військових, адже не були довгий час на фронті.

У Службі безпеки України запевнили, що полонені утримуються в належних умовах, які відповідають усім вимогам Женевської конвенції. І зокрема, речник СБУ Артем Дехтяренко зазначив, що пресконференція відбулася зі згоди самих полонених. “Слідчі СБУ провели перші допити і констатувати, що обидва громадянина КНР долучилися до зс РФ, підписавши відповідні контракти”, - додав речник.

Самі ж військовополонені теж підтвердили, що перебувають у гарних умовах утримання в Україні. “Після потрапляння в полон до нас ставляться добре, ми в безпечному місці, нам навіть організували Макдональдз”, - сказав один з полонених.

Водночас відповідаючи на питання агентства "Інтерфакс-Україна" Ванг Гуанцзюн і Чанг Ренбо повідомили, що їхні родичі не знають, що вони в полоні, зв'язку з ними з України не мали. Міжнародні організації також не відвідували полонених.

Також захоплені ЗСУ у полон громадяни КНР стверджують, що готові понести покарання у рідному Китаї за участь у війні на боці РФ, і незважаючи ні на що хочуть повернутися додому.

“Ми хочемо повернутися до Китаю, на батьківщину. Ми сподіваємося, що китайський уряд може допомогти: тобто здійснити обмін між Україною та росією, і ми повернемося до Китаю”, – сказав військовополонений Джан Ренбо.

“Нашим співгромадянам із Китаю, які захочуть взяти участь у цій війні, ми хочемо сказати, що не варто цього робити. Тому що все, що ми почули від росіян, – це була неправда. І виявилося, що росія не така сильна, а Україна не така слабка. І тому краще – взагалі не брати участі у війнах”, - вважає військовополонений Ван Гуанцзюнь.

Втім, ймовірно, що військовополонених-громадян КНР може стати більше. Адже, за словами Володимира Зеленського, Україні вже відомо про 155 громадян КНР, які воюють проти українців на території України, “але їх може бути більше”.

Президент зазначив, що громадян КНР вербують, зокрема, через ТікТок та інші китайські соціальні мережі, де росіяни розповсюджують рекламні ролики. За його словами, “офіційний Пекін про це знає”, і це “не таємне вербування”. Однак, Зеленський не виключив, що “може, є ще і таємне”. Своєю чергою Міністерство закордонних справ КНР повідомило, що перевіряє інформацію щодо потрапляння китайських громадян, які воювали в лавах російської окупаційної армії, в полон в Україні, і стверджує, що китайський уряд завжди просив своїх громадян уникати участі у війнах. Також у МЗС наголосили, що КНР "віддані припиненню конфлікту і сприянню мирним переговорам".

Попри заклики президента Зеленського до “принципового реагування” на залучення громадян Китаю у війну проти України, міжнародної реакції, власне, майже не відбулося. Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс назвала повідомлення про полонених “тривожними”, а головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що це “не означає, що китайська армія бере участь” у війні.

Втім, у мережі можна знайти не поодинокі відеоролики, на яких демонструються начебто громадяни КНР у рядах російської окупаційної армії. Як підтвердили і самі взяті у полон двоє китайців, вербування громадян КНР для підписання контракту з міноборони рф для участі у війні проти України відбувається через різні платформи, зокрема, з допомогою блогерів і реклами у ТікТок та інших китайських соцмережах.

Як повідомили полонені, наприклад, у ТікТок, можна побачити відеоролики, в яких представлені люди у військовій формі. Один з полонених наголосив, що у КНР бути військовим вважається дуже статусно, і далеко не всі можуть ним стати. Отже, люди можуть спокуситися на такі рекламні ролики, і стати військовим не в Китаї, але в іншому місці. За їхніми словами, “у Китаї доволі дружнє ставлення до Росії і, можливо, саме такий результат цієї рекламної кампанії. Бо це спонукає людей довіряти Росії більше і брати участь у цих заходах.”

Полонений громадянин КНР розповів, що коли рекрутер привіз їх до місця збору в Росії, там було близько 20 іноземців, які теж приїхали служити. Ймовірно, вони були із Середньої Азії, Африки та, можливо, з Іраку.

Український державний проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими “Хочу жить” (https://t.me/hochu_zhyt/3260) водночас наголосив, що повідомлення про китайські найманці у зс РФ надходили і раніше, але в полон вони потрапили вперше. Таким чином, як зазначили у проєкті, громадяни КНР “поповнили і так довгий список “інтернаціоналу Путіна”, що перебуває в українському полоні: від Куби до КНДР, від Казахстану до Гамбії. Усього 27 країн та невизнаних територій”.