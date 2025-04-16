Арахамія з сарказмом прокоментував позицію тих депутатів, хто виступає проти продовження воєнного стану

Голова фракцій "Слуга народу" Давид Арахамія назвав депутатів, які виступають проти продовження воєнного стану, "космонавтами з Верховної Ради" і зіронізував щодо закордонних відряджень таких депутатів.

"Деякі космонавти з Верховної Ради виступають проти продовження воєнного стану. Після Сум. Після Кривого Рогу. Під час наступу росіян", - написав він у телеграм у середу.

"Багато журналістів запитують, що я про це думаю. Слів немає. Лише літери, в основному з кінця алфавіту. "Втома від війни" дається взнаки після виснажливого закордонного відрядження", - йдеться у його дописі.

Як повідомлялось, народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що у середу голосуватиме проти продовження мобілізації та воєнного стану.

Серед причин, щоб не голосувати Гончаренко називає те, що демобілізації та термінів служби досі немає.

"Зараз наші військові, які захищають свою країну від окупантів – найменш захищені цією ж країною. Фактично знаходяться в рабстві", – додає він.

Друга причина, на його думку – ТЦК, які "досі продовжують бусифікацію. Людей досі пакують на вулицях і мобілізують. Про адекватний рекрутинг ніхто не хоче чути".