Інтерфакс-Україна
Події
23:45 15.04.2025

Гончаренко заявив, що не голосуватиме за продовження мобілізації та воєнного стану

1 хв читати

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що у середу голосуватиме проти продовження мобілізації та воєнного стану.

Серед причин, щоб не голосувати Гончаренко називає те, що демобілізації та термінів служби досі немає.

"Зараз наші військові, які захищають свою країну від окупантів – найменш захищені цією ж країною. Фактично знаходяться в рабстві", – додає він.

Друга причина, на його думку – ТЦК, які "досі продовжують бусифікацію. Людей досі пакують на вулицях і мобілізують. Про адекватний рекрутинг ніхто не хоче чути".

"Мене це не влаштовує. Тому по мобілізації та продовженню воєнного стану – я буду голосувати ПРОТИ", - написав Гончаренко в телеграм-каналі у вівторк.

Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/46498

Теги: #мобілізація #воєнний #стан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:41 15.04.2025
Питання мобілізації жінок у комітеті з питань нацбезпеки не розглядалося - нардеп Костенко

Питання мобілізації жінок у комітеті з питань нацбезпеки не розглядалося - нардеп Костенко

14:26 15.04.2025
Комітет Ради з нацбезпеки у вівторок розгляне законопроєкти про продовження строків дії воєнного стану та мобілізації - нардеп

Комітет Ради з нацбезпеки у вівторок розгляне законопроєкти про продовження строків дії воєнного стану та мобілізації - нардеп

14:19 10.04.2025
САП: 48 обвинувачених, справи яких слухаються в суді, за власною ініціативою мобілізувались до ЗСУ

САП: 48 обвинувачених, справи яких слухаються в суді, за власною ініціативою мобілізувались до ЗСУ

08:00 10.04.2025
Призов Насірова до ЗС України скасовано, проводиться розслідування

Призов Насірова до ЗС України скасовано, проводиться розслідування

17:37 09.04.2025
Екскерівник ДФС Насіров з лави суду за власною ініціативою мобілізувався до ЗСУ – САП

Екскерівник ДФС Насіров з лави суду за власною ініціативою мобілізувався до ЗСУ – САП

18:15 19.03.2025
Невірно стверджувати, що мобілізовані з порушеннями процедури залишаться на фронті – суддя-спікер КАС ВС

Невірно стверджувати, що мобілізовані з порушеннями процедури залишаться на фронті – суддя-спікер КАС ВС

18:32 17.03.2025
Процедура мобілізації є незворотною, навіть якщо проведена з порушеннями – Верховний суд

Процедура мобілізації є незворотною, навіть якщо проведена з порушеннями – Верховний суд

08:42 17.03.2025
США вийдуть із групи, яка розслідує відповідальність за вторгнення в Україну

США вийдуть із групи, яка розслідує відповідальність за вторгнення в Україну

16:06 10.03.2025
Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов’язаних — що треба знати?

Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов’язаних — що треба знати?

14:00 08.03.2025
Проєкт "Лінія дронів" – можливість потрапити в кращі БПЛА-підрозділи

Проєкт "Лінія дронів" – можливість потрапити в кращі БПЛА-підрозділи

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив уряду опрацювати можливість зустрічі з іноземними партнерами у форматі "промисловий Рамштайн"

Обговорюється питання присутності контингенту в Чорному морі - Зеленський

Саме стабільність і передбачуваність підтримки України є правильним стимулом для Росії - Зеленський

Зеленський і Рютте обговорили безпеку України та Євроатлантичного регіону

Зеленський щодо заяви Віткоффа: для нас це червоні лінії - визнавати будь-які окуповані території російськими

ОСТАННЄ

МЗС Швеції: Це не дії країни, яка прагне миру

The Verge: OpenAI працює над створенням конкурента соцмережі Х

ЄСПЛ розпочав процедуру щодо незаконного всиновлення росіянами українських дітей з окупованого Криму

Українським морським коридором експортовано близько 73 млн тонн зерна – Кулеба

Парламент Словаччини відмовився засуджувати РФ за атаки на Кривий Ріг та Суми – ЗМІ

Україна незабаром отримає нові системи ППО Patriot - Рютте

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 200 військовослужбовців - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 87 ворожих атак - Генштаб

Уряд втілює принцип "росія заплатить" та формує міжнародний компенсаційний механізм – Шмигаль

Київрада ухвалила рішення про безоплатне одноразове харчування для дітей захисників і захисниць, Героїв Небесної Сотні та учасників АТО/ООС у комунальних закладах освіти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА