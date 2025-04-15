Гончаренко заявив, що не голосуватиме за продовження мобілізації та воєнного стану

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що у середу голосуватиме проти продовження мобілізації та воєнного стану.

Серед причин, щоб не голосувати Гончаренко називає те, що демобілізації та термінів служби досі немає.

"Зараз наші військові, які захищають свою країну від окупантів – найменш захищені цією ж країною. Фактично знаходяться в рабстві", – додає він.

Друга причина, на його думку – ТЦК, які "досі продовжують бусифікацію. Людей досі пакують на вулицях і мобілізують. Про адекватний рекрутинг ніхто не хоче чути".

"Мене це не влаштовує. Тому по мобілізації та продовженню воєнного стану – я буду голосувати ПРОТИ", - написав Гончаренко в телеграм-каналі у вівторк.

Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/46498