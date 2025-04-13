ДСНС: Кількість постраждалих в Сумах зросло до 99 осіб, серед них – 11 дітей

Фото: https://t.me/prokuraturasumy/4140

Кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки на місто Суми зросло до 99 осіб, серед них – 11 дітей, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Суми: станом на 15:35 зросла кількість постраждалих до 99 осіб, з них 11 дітей. Рятувальники продовжують свою роботу на місці ворожого удару", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграмі.

Раніше повідомлялося про 32 загиблих та 84 постраждалих.