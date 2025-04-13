В Сумах вже 32 загиблих – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram/41113

Кількість загиблих у Сумах внаслідок російського ракетного удару зросла до 32, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Суми: станом на 14:10 загинуло 32 особи, з них 2 дитини. Постраждало 84 особи, з них 10 дітей. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються", йдеться у повідомленні ДСНС.

За даними Офісу генерального прокурора, "до 32 збільшилася кількість загиблих внаслідок ворожої атаки на Суми. Серед загиблих дитина. 84 людини отримали поранення, серед них 8 дітей".