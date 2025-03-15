Інтерфакс-Україна

Події

11:09 15.03.2025

Убивство Ганула ретельно готувалось, розглядаються три версії – заступник голови Нацполіції

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Убивство Ганула ретельно готувалось, розглядаються три версії – заступник голови Нацполіції
Фото: https://t.me/Klymenko_MVS/1335

Убивство активіста Дем'яна Ганула в Одесі ретельно готувалось, розглядається три основних версії, повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов.

"Ми розглядаємо три основних версії. Перш за все, це замовне вбивство…, вчинене у зв'язку з професійною діяльністю, громадською діяльністю потерпілого. Також розглядаємо версію, не відкидаємо, що скоєне це вбивство через особисту неприязнь. І, звичайно, ми розглядаємо «російський слід», тому що знаємо, що ця людина була відома своєю проукраїнською позицією", - сказав він в ефірі телемарафону в суботу.

Відповідаючи на відповідне запитання, Нєбитов нагадав, що минулого року Ганул звернувся з проханням надати йому особисту охорону у зв'язку з замахом на вбивство. «Захист було організовано… Замовник був затриманий… Тоді його життя було захищене. Зловмисник зараз несе покарання. Більше потерпілий до Нацполіції або СБУ за захистом не звертався», - сказав він.

Заступник голови Нацполіції також повідомив, що затриманий підозрюваний, який дезертирував із військової частини, ретельно готував убивство.

«Розуміємо, що злочин ретельно готували. Одна із версій, що (зловмисник – ІФ-У) скоїв злочин, не повернувшись у військову частину, саме для того, щоб ретельно підготувати цей злочин», - сказав він.

В Одесі 14 березня було вбито громадського діяча Дем'яна Ганула, поліція відкрила справу щодо навмисного замовного вбивства. Злочин було скоєно вранці в центрі міста. Невідомий вистрілив у 31-річного громадського діяча і втік. Потерпілий загинув на місці.

Через 5 годин чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста в Одесі, затримали.

Голова МВС Ігор Клименко зазначив, що затриманий за підозрою у вбивстві Ганула 1978 р.н., військовослужбовець, який 23 лютого був оголошений в розшук як особа, яка самовільно залишила військову частину. "Він дезертир", - підтвердив міністр.

Теги: #версії #вбивство #ганул

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