Чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста в Одесі, затримали – глава МВС
Чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста в Одесі, затримали, повідомив глава МВС Ігор Клименко.
«У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин», - написав він у телеграм-каналі.
Клименко подякував всім, хто доклав зусиль для встановлення та затримання ймовірного стрільця.
«Подробиці згодом від поліції», - додав міністр.
Як повідомлялося раніше в цей день, в Одесі було вбито громадського діяча Дем'яна Ганула, поліція відкрила справу щодо навмисного замовного вбивства. Злочин було скоєно в п'ятницю вранці в центрі Одеси. Невідомий вистрілив у 31-річного громадського діяча і втік. Потерпілий загинув на місці.