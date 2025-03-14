Інтерфакс-Україна

Події

16:25 14.03.2025

Чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста в Одесі, затримали – глава МВС

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Чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста в Одесі, затримали – глава МВС
Фото: https://t.me/Klymenko_MVS/1335

Чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста в Одесі, затримали, повідомив глава МВС Ігор Клименко.

«У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин», - написав він у телеграм-каналі.

Клименко подякував всім, хто доклав зусиль для встановлення та затримання ймовірного стрільця.

«Подробиці згодом від поліції», - додав міністр.

Як повідомлялося раніше в цей день, в Одесі було вбито громадського діяча Дем'яна Ганула, поліція відкрила справу щодо навмисного замовного вбивства. Злочин було скоєно в п'ятницю вранці в центрі Одеси. Невідомий вистрілив у 31-річного громадського діяча і втік. Потерпілий загинув на місці.

Теги: #ганул #одеса #затримання #мвс

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