Поліцейські встановлюють обставини вбивства активіста Ганула в центрі Одеси, глава МВС взяв справу під особистий контроль

(оновлений заголовок і лід, додана заява глави МВС)

Поліція встановлює обставини вбивства в центрі Одеси в п'ятницю активіста Дем'яна Ганула, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко взяв під особистий контроль хід розслідування та розкриття цього злочину.

"Повідомлення про те, що невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста, надійшло на спецлінію 102 сьогодні близько 10:30. Стрілець з місця злочину втік. Потерпілий загинув", - повідомляє Національна поліція України в Телеграм-каналі в п'ятницю.

Всі обставини скоєного наразі встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти.

Джерела агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах повідомили, що вбитий активіст Дем'ян Ганул.

"Центральним апаратом Національної поліції України сформована слідчо-оперативна група з кращих працівників. Вона вже вирушили до міста Одеса. Також до Одеси направлено голову Національної поліції генерала Вигівського", - заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час запитань до уряду на пленарному засіданні Верховної Ради в п'ятницю. Трансляцію засідання веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність" на своєму ютюб-каналі.

Глава МВС додав, що він бере під свій особистий контроль розслідування і розкриття цього злочину.

За інформацією ЗМІ, Ганул розпочав громадську діяльність на стику 2013—2014 років з початком протестів на Майдані, що переросли в Революцію Гідності, вступив до Правого сектору й очолив силовий блок осередку в Одеській області. Брав участь у сутичках 20 лютого 2014 року.

Ганул був також учасником протистояння з російськими бойовиками 2 травня 2014 року на Куликовому полі біля Будинку профспілок.

Після виходу з Правого сектору створив ГО «Вуличний фронт», був організатором заходів щодо протидії незаконних забудов в Одесі, займався зоозахисною діяльністю та демонтажем радянських пам'ятників у місті. У 2023 році Ганула, за його словами, побили військові - через критику мера Одеси Геннадія Труханова.