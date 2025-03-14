Чоловіком, який стріляв у активіста Ганула в Одесі, виявився 46-річний дезертир – СБУ

Фото: https://t.me/Klymenko_MVS/1335

Правоохоронці провели спецоперацію, у ході якої затримали підозрюваного у вбивстві громадського активіста Дем'яна Ганула, їм виявився 46-річний дезертир, повідомили в Службі безпеки України.

"Служба безпеки України та Національна поліція провели спільну спецоперацію, у ході якої затримали підозрюваного у вбивстві громадського активіста Дем'яна Ганула. За наявною інформацією, чоловіком, який стріляв у активіста, виявився 46-річний дезертир", - йдеться у повідомленні у Телеграмі у п'ятницю.

За інформацією СБУ, слідчо-оперативні заходи тривають, опрацьовуються можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду".

Під час пресконфренції представники поліції зазначили, що затримана особа – чоловік 1978 року народження, військовослужбовець однієї із частин, що самовільно її залишив, та знаходиться в розшуку з 23 лютого 2025 року.

Раніше повідомлялось, що чоловіка , який підозрюється у вбивстві активіста в Одесі, затримали, повідомив глава МВС Ігор Клименко.

"У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин", - написав він у телеграм-каналі.

Клименко подякував всім, хто доклав зусиль для встановлення та затримання ймовірного стрільця.

"Подробиці згодом від поліції", - додав міністр.

Раніше в цей день в Одесі було вбито громадського діяча Дем'яна Ганула, поліція відкрила справу щодо навмисного замовного вбивства. Злочин було скоєно в п'ятницю вранці в центрі Одеси. Невідомий вистрілив у 31-річного громадського діяча і втік. Потерпілий загинув на місці.