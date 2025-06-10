ЗМІ: Підозрюваний у ножовому нападі на площі в Амстердамі у березні - український дезертир

Підозрюваний у ножовому нападі на площі в Амстердамі у березні - український дезертир, який хотів потрапити до європейської в'язниці, йдеться у розслідуванні журналістів нідерландського мовника NOS.

"Роман Д., українець, підозрюваний у ножовому нападі на п'ятьох людей в Амстердамі в березні цього року, – 30-річний солдат, який перебував на військовій службі в Збройних силах України. Він дезертирував під час відпустки", - йдеться у матеріалі журналістів-розслідувачів на сайті у вівторок.

У січні керівництво армії дозволило йому короткострокову відпустку, оскільки він сказав, що хоче відвідати матір у Чехії. Однак він так і не приїхав; його мати каже, що не розмовляла з ним з моменту російського вторгнення.

"Він часто говорив, що хоче вбити когось у Норвегії, щоб потрапити туди до в'язниці і прожити там решту життя", – каже колишній командир чоловіка Юрій Малюта. "Він вивчав закони різних країн, щоб зрозуміти, як можна отримати довічне ув'язнення. Він уже давно показував ознаки того, що з його психічним станом щось не так", – розповів він

Роман Д. родом із Сартани в Донецькій області, яка зараз контролюється Росією. Через це походження з'явилися припущення, що напад із ножем міг бути частиною російської операції. Колишні побратими Д. скептично ставляться до цієї теорії. "Роман роками воював проти росіян, важко уявити, що він міг би працювати на них", – каже один з них. Проте вони не можуть повністю виключити таку можливість: "Можливо, з ним зв'язався хтось із його рідного міста, хто зараз працює на росіян".

На запитання у прокуратурі Нідерландів відповіли, що все ще розглядають усі версії.

Роман Д. вступив до лав української армії до мобілізації 2022 року. У 2019 році його призначили до артилерійського підрозділу 503-го батальйону, який, серед іншого, брав участь в обороні міста Вугледар, що було ареною запеклих боїв, та в околицях Херсону. У 2023 році Роман отримав важку черепно-мозкову травму від вибуху гранати.

Як повідомлялося, напад стався 27 березня поблизу площі Дам в Амстердамі. Чоловік з ножем накинувся на перехожих і поранив п’ятьох. Нападника зупинив британський турист – йому вдалось притиснути того до землі і утримувати так до приїзду поліції.