Сухопутні війська нададуть повне сприяння всебічному розслідуванню вбивства Ганула

Сухопутні війська Збройних Сил України підтвердили, що особа, причетна до вбивства громадського активіста Дем'яна Ганула, є військовослужбовцем однієї з військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України, який на момент скоєння злочину перебував у статусі дезертира.

"Сухопутні війська Збройних Сил України, як інституція, що стоїть на захисті демократичних цінностей, цілісності та Незалежності нашої країни, діють на засадах суворої дисципліни, законності та справедливості. Подібні злочинні прояви є неприпустимими та не повинні мати місця в лавах захисників України. Командування Сухопутних військ Збройних Сил України надасть повне сприяння всебічному та неупередженому розслідуванню цієї резонансної справи", - йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ у Телеграмі.

Тим часом, у 28 окремій механізованій бригаді (28 ОМБр) ім. Лицарів Зимового Походу офіційно підтвердили, що підозрюваний був допущений до тимчасового виконання обов'язків офіцера резерву запасної роти.

"Офіційна інформація. Злочин, який стався в Одесі, глибоко шокував всіх. Цьому нема будь-якого виправдання. Підозрюваний старший лейтенант Шалаєв Сергій Сергійович, був переведений 13.07.2024 з військової частини А0139, допущений до ТВО офіцера резерву запасної роти. Після переведення практично весь час перебував на лікуванні. До району виконання бойових завдань не залучався. Не прибув з відпустки до місця проходження служби та вважається у СЗЧ з 22.02.2025 року", - повідомили на сторінці 28 ОМБр у Facebook.

Як повідомлялось, у неділю чоловіку, якого затримали за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула, вручили повідомлення про підозру.

В Одесі 14 березня було вбито громадського діяча Дем'яна Ганула, поліція відкрила справу щодо навмисного замовного вбивства. Злочин було скоєно вранці в центрі міста. Невідомий вистрілив у 31-річного громадського діяча і втік. Потерпілий загинув на місці.

Через 5 годин чоловіка , який підозрюється у вбивстві активіста в Одесі, затримали.

Голова МВС Ігор Клименко зазначив, що затриманий за підозрою у вбивстві Ганула 1978 р.н., військовослужбовець, який 23 лютого був оголошений в розшук як особа, яка самовільно залишила військову частину. "Він дезертир", - підтвердив міністр.