Затриманому за вбивство Ганула вручили підозру

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Чоловіку, якого затримали за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула, вручили повідомлення про підозру, повідомив прессекретар спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Едуард Плешко, передає "Суспільне".

"Йому вручили підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України — умисне вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю. Прокуратура просить суд відправити його під варту без альтернативи внесення застави", - сказав Плешко.

Як повідомлялось, в Одесі 14 березня було вбито громадського діяча Дем'яна Ганула, поліція відкрила справу щодо навмисного замовного вбивства. Злочин було скоєно вранці в центрі міста. Невідомий вистрілив у 31-річного громадського діяча і втік. Потерпілий загинув на місці.

Через 5 годин чоловіка , який підозрюється у вбивстві активіста в Одесі, затримали.

Голова МВС Ігор Клименко зазначив, що затриманий за підозрою у вбивстві Ганула 1978 р.н., військовослужбовець, який 23 лютого був оголошений в розшук як особа, яка самовільно залишила військову частину. "Він дезертир", - підтвердив міністр.