Інтерфакс-Україна
Події
18:55 03.01.2026

Трамп оприлюднив фотографію захопленого Мадуро

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп у суботу опублікував фотографію захопленого американським спецназом керівника Венесуели Ніколаса Мадуро.

В акаунті Трампа в соцмережі Truth Social з’явився знімок, на якому, як зазначив американський лідер, Мадуро зображений на борту корабля ВМС США USS Iwo Jima.

На фотографії у Мадуро закриті очі спеціальною маскою, в руках у нього пляшка води. Він одягнений у спортивний костюм.

Раніше в телефонному інтерв’ю Fox News Трамп розповів, що спостерігав за захопленням Мадуро в режимі реального часу. "Там були сталеві двері. Там було те, що вони називають "захисним простором", який повністю складається зі сталі... Він намагався проникнути всередину, але його так швидко оточили, що він не встиг. Ми були готові", - сказав він.

За словами Трампа, операція у Венесуелі відкладалася 4 дні через погану погоду.

При цьому він знову звинуватив венесуельську владу в постачанні наркотиків і відправленні своїх ув’язнених у США.

Трамп додав, що військові США доправили Мадуро і його дружину на великий десантний корабель USS Iwo Jima, і звідти його повезуть на суд у Нью-Йорк.

Теги: #мадуро #затриманий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:21 03.01.2026
Режим Мадуро порушив право народу на вільне життя, без диктатури – глава МЗС України

Режим Мадуро порушив право народу на вільне життя, без диктатури – глава МЗС України

15:14 03.01.2026
Генпрокурор США заявила про пред'явлення звинувачень в організації наркотрафіку і тероризмі Мадуро та його дружині

Генпрокурор США заявила про пред'явлення звинувачень в організації наркотрафіку і тероризмі Мадуро та його дружині

14:03 03.01.2026
Мадуро судитимуть у США

Мадуро судитимуть у США

13:45 03.01.2026
Каллас про події у Венесуелі: Ми закликаємо до стриманості

Каллас про події у Венесуелі: Ми закликаємо до стриманості

20:35 06.11.2025
МЗС надає консульську підтримку затриманому в Італії українцю Кузнєцову, вимагає його повернення в Україну

МЗС надає консульську підтримку затриманому в Італії українцю Кузнєцову, вимагає його повернення в Україну

01:16 01.09.2025
Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання – Зеленський із посиланням на Генпрокурора

Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання – Зеленський із посиланням на Генпрокурора

15:08 16.03.2025
Затриманому за вбивство Ганула обрали запобіжний захід – утримання під вартою без права внесення застави

Затриманому за вбивство Ганула обрали запобіжний захід – утримання під вартою без права внесення застави

12:31 16.03.2025
Затриманому за вбивство Ганула вручили підозру

Затриманому за вбивство Ганула вручили підозру

18:14 15.08.2024
У Тернопільській області затримали чоловіка, котрий улаштував стрілянину, внаслідок якої загинули 2 людей, 3 поранені

У Тернопільській області затримали чоловіка, котрий улаштував стрілянину, внаслідок якої загинули 2 людей, 3 поранені

16:24 25.07.2024
Офіс генпрокурора: Затриманому в Дніпрі 18-річному чоловікові готують підозру в умисному вбивстві Фаріон

Офіс генпрокурора: Затриманому в Дніпрі 18-річному чоловікові готують підозру в умисному вбивстві Фаріон

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

Зеленський: На сьогодні заміна Сирського не передбачається

Трамп: Я не в захваті від Путіна, він вбиває забагато людей

Зеленський: Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента

Зеленський: Рішення щодо нових очільників адміністрацій 5 областей будуть завтра

ОСТАННЄ

Умєров: Триває робота над деталями мирного плану

Рада готова бути майданчиком для парламентського виміру мирного процесу - Стефанчук

Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

Зеленський про Венесуелу: Якщо можна так з диктаторами, то США знають, що їм робити далі

Зеленський: На сьогодні заміна Сирського не передбачається

Зеленський анонсував перезавантаження всієї правоохоронної системи

Буданов назвав консультації із радниками з питань нацбезпеки продуктивними: Будуть конкретні результати

Трамп: Я не в захваті від Путіна, він вбиває забагато людей

Після зустрічі начальників генштабів і зустрічі лідерів у Парижі розраховуємо на спільну зустріч із представниками США – Зеленський

Зеленський: Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА