Трамп оприлюднив фотографію захопленого Мадуро

Президент США Дональд Трамп у суботу опублікував фотографію захопленого американським спецназом керівника Венесуели Ніколаса Мадуро.

В акаунті Трампа в соцмережі Truth Social з’явився знімок, на якому, як зазначив американський лідер, Мадуро зображений на борту корабля ВМС США USS Iwo Jima.

На фотографії у Мадуро закриті очі спеціальною маскою, в руках у нього пляшка води. Він одягнений у спортивний костюм.

Раніше в телефонному інтерв’ю Fox News Трамп розповів, що спостерігав за захопленням Мадуро в режимі реального часу. "Там були сталеві двері. Там було те, що вони називають "захисним простором", який повністю складається зі сталі... Він намагався проникнути всередину, але його так швидко оточили, що він не встиг. Ми були готові", - сказав він.

За словами Трампа, операція у Венесуелі відкладалася 4 дні через погану погоду.

При цьому він знову звинуватив венесуельську владу в постачанні наркотиків і відправленні своїх ув’язнених у США.

Трамп додав, що військові США доправили Мадуро і його дружину на великий десантний корабель USS Iwo Jima, і звідти його повезуть на суд у Нью-Йорк.