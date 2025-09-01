Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання – Зеленський із посиланням на Генпрокурора

Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання, повідомив президент України Володимир Зеленський у Телеграм, посилаючись на інформацію, отриману від генерального прокурора Руслана Кравченка.

"Щойно говорив з Генеральним прокурором Русланом Кравченком. Він доповів про подальші процесуальні кроки щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Є перші показання підозрюваного. Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства", - написав Зеленський в офіційному телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15874