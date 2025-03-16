Затриманому за вбивство Ганула обрали запобіжний захід – утримання під вартою без права внесення застави

Суд обрав арешт без права внесення застави в якості запобіжного заходу для затриманого за підозрою у вбивстві громадського діяча Дем'яна Ганула старшого лейтенанта Сергія Шалаєва, повідомляє Офіс генерального прокурора у неділю.

"За клопотанням прокурорів Київський райсуд міста Одеси обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За інформацією Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомлено про підозру військовослужбовцю резерву однієї з військових частин за фактом умисного вбивства, вчиненого на замовлення, та незаконного поводження зі зброєю (п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчими СУ ГУНП в Одеській області. Встановлюються усі обставини злочину та причетні особи

Як повідомлялось, в Одесі 14 березня було вбито громадського діяча Дем'яна Ганула, поліція відкрила справу щодо навмисного замовного вбивства. Злочин було скоєно вранці в центрі міста. Невідомий вистрілив у 31-річного громадського діяча і втік. Потерпілий загинув на місці.

Через 5 годин чоловіка , який підозрюється у вбивстві активіста в Одесі, затримали.

Голова МВС Ігор Клименко зазначив, що затриманий за підозрою у вбивстві Ганула 1978 р.н., військовослужбовець, який 23 лютого був оголошений в розшук як особа, яка самовільно залишила військову частину. "Він дезертир", - підтвердив міністр.

Пізніше у 28 ОМБр оприлюднили особу підозрюваного.