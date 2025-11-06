Інтерфакс-Україна
Події
20:35 06.11.2025

МЗС надає консульську підтримку затриманому в Італії українцю Кузнєцову, вимагає його повернення в Україну

2 хв читати
МЗС надає консульську підтримку затриманому в Італії українцю Кузнєцову, вимагає його повернення в Україну

Україна готова до взаємодії з італійською та німецькою сторонами в ході розслідування справи в межах якої було за стримано українця Сергія Кузнєцова, водночас вимагає повернення громадянина до України, повідомили журналістам в українському Міністерстві закордонних справ.

"Міністерство закордонних справ від моменту затримання в Італії громадянина України Сергія Кузнєцова надає консульську підтримку нашому співвітчизнику та його рідним, перебуває у постійному контакті з італійськими правоохоронними органами та пенітенціарною установою з метою дотримання належних умов утримання українця", - сказали у відомстві.

У МЗС зазначають, що після повідомлень про оголошення громадянином України голодування, консульські посадові особи Генерального консульства України в Мілані провели з ним 5 листопада екстрену зустріч — загалом четверту з часу його затримання в серпні цього року.

"Протягом півторагодинної розмови консульські посадові особи з’ясували актуальний стан нашого громадянина, умови його утримання, ставлення адміністрації закладу, вкотре запропонували йому всебічне сприяння з боку дипломатичної установи", - додали у відомстві.

МЗС наголошує, що Україна продовжить відстоювати законні права та інтереси свого громадянина, боротися за їх неухильне дотримання.

"Вкотре підкреслюємо готовність до взаємодії з італійською та німецькою сторонами в ході розслідування справи, водночас вимагаємо повернення нашого громадянина до України", - повідомили у міністерстві.

Як повідомлялося, Сергій Кузнєцов був заарештований 21 серпня на підставі європейського ордера на арешт, виданого Федеральним судом Німеччини, у заміському готелі в Сан-Клементе неподалік італійського міста Ріміні після того, як там зареєструвався. Відтоді він перебував в ув'язненні в курортному місті Річчоне. 16 вересня суд в Італії ухвалив екстрадувати Кузнєцова до Німеччини. Адвокат затриманого подав апеляцію на це рішення. Під час судового засідання українець заявив, що в день, коли стався інцидент із підривом газопроводів, він перебував в Україні. 16 жовтня Касаційний суд Італії скасував рішення Апеляційного суду про екстрадицію.

Двотрубну магістраль "Північний потік-1", що проходить через Балтійське море від РФ до Німеччини, загальною пропускною спроможністю понад 55 млрд куб. м газу на рік ввели в експлуатацію в 2011-2012 рр. Паралельний йому "Північний потік-2" мав транспортувати подібну кількість сировини, однак, попри завершення будівництва трубопроводу, його експлуатація не розпочалася, оскільки 24 лютого 2022 року Росія вторглася в Україну. У вересні 2022 року внаслідок підриву сталася розгерметизація двох ниток "Північного потоку" та однієї "Північного потоку 2" поблизу данського о. Борнгольм. У РФ порушено кримінальну справу за статтею про акт міжнародного тероризму. ФРН також продовжує розслідування за фактом вибухів, тоді як Швеція в лютому 2024 року закрила розслідування.

 

Теги: #голодування #затриманий #італія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:50 05.11.2025
Єрмак: коли речниця російського МЗС глузує з трагедії в Римі, руйнується не вежа, а залишки репутації РФ

Єрмак: коли речниця російського МЗС глузує з трагедії в Римі, руйнується не вежа, а залишки репутації РФ

21:11 04.11.2025
Підозрюваний до причетності в підриві "Північного потоку" українець Кузнецов оголосив голодування в італійській в’язниці

Підозрюваний до причетності в підриві "Північного потоку" українець Кузнецов оголосив голодування в італійській в’язниці

17:48 04.11.2025
Італія посилить підтримку України у відповідь на образи з боку РФ – глава МЗС

Італія посилить підтримку України у відповідь на образи з боку РФ – глава МЗС

12:51 04.11.2025
Суддя з Маріуполя, яка була в полоні РФ, розказала італійським колегам про насильство з боку окупаційної влади

Суддя з Маріуполя, яка була в полоні РФ, розказала італійським колегам про насильство з боку окупаційної влади

22:17 03.11.2025
Посла РФ в Італії викликали до МЗС після заяв представниці російського відомства про обвал вежі в Римі - ЗМІ

Посла РФ в Італії викликали до МЗС після заяв представниці російського відомства про обвал вежі в Римі - ЗМІ

20:07 03.11.2025
Італія готує 12 пакет військової допомоги для України

Італія готує 12 пакет військової допомоги для України

10:42 28.10.2025
Україна домовляється з Німеччиною й Італією щодо енергопідтримки – Зеленський

Україна домовляється з Німеччиною й Італією щодо енергопідтримки – Зеленський

14:49 27.10.2025
Суд в Італії схвалив видачу Німеччині українця Кузнєцова у справі про "Північні потоки" – ЗМІ

Суд в Італії схвалив видачу Німеччині українця Кузнєцова у справі про "Північні потоки" – ЗМІ

22:03 24.10.2025
Мелоні на засіданні Коаліції охочих наголосила на важливості єдності Європи та США

Мелоні на засіданні Коаліції охочих наголосила на важливості єдності Європи та США

20:10 24.10.2025
Італія готує 12-й пакет допомоги Україні, переважно боєприпаси та ракети ППО - ЗМІ

Італія готує 12-й пакет допомоги Україні, переважно боєприпаси та ракети ППО - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Україна буде масштабувати всю технологічну основу, яка допомагає у евакуації поранених воїнів

Зеленський анонсував у листопаді важливу угоду для військових спроможностей

Качка розраховує на узгодження позицій з партнерами щодо репараційного кредиту до 19 грудня

"Укренерго" у п’ятницю обмежуватиме електрику населенню з 8:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину довше

У разі незгоди Угорщини ЄС схвалить рішення про готовність вести переговорну роботу, не чекаючи відкриття кластерів, - Качка

ОСТАННЄ

Глава МЗС Естонії: Китай має вплив, щоб зупинити агресію РФ та сприяти поверненню українських дітей

Україна та Швеція підписали угоду про співпрацю в розвитку оборонних технологій

Президент відзначив нагородами військових, які провели унікальну евакуацію пораненого бійця з російського оточення

Швеція та Україна підписали меморандум про співпрацю в галузі оборонних інновацій

Троє цивільних постраждали внаслідок атаки ворожих дронів у Борівській громаді Харківської області

Зеленський: Будемо збільшувати фінансування корпусам ЗСУ, які перебувають у найбільш гарячих боях

Україна буде масштабувати всю технологічну основу, яка допомагає у евакуації поранених воїнів

Зеленський анонсував у листопаді важливу угоду для військових спроможностей

У Дніпрі в результаті удару постраждали 6 людей, троє госпіталізовані

Шмигаль зустрівся з керівництвом компанї Saab, виробника шведських бойових літаків Gripen

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА