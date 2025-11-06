МЗС надає консульську підтримку затриманому в Італії українцю Кузнєцову, вимагає його повернення в Україну

Україна готова до взаємодії з італійською та німецькою сторонами в ході розслідування справи в межах якої було за стримано українця Сергія Кузнєцова, водночас вимагає повернення громадянина до України, повідомили журналістам в українському Міністерстві закордонних справ.

"Міністерство закордонних справ від моменту затримання в Італії громадянина України Сергія Кузнєцова надає консульську підтримку нашому співвітчизнику та його рідним, перебуває у постійному контакті з італійськими правоохоронними органами та пенітенціарною установою з метою дотримання належних умов утримання українця", - сказали у відомстві.

У МЗС зазначають, що після повідомлень про оголошення громадянином України голодування, консульські посадові особи Генерального консульства України в Мілані провели з ним 5 листопада екстрену зустріч — загалом четверту з часу його затримання в серпні цього року.

"Протягом півторагодинної розмови консульські посадові особи з’ясували актуальний стан нашого громадянина, умови його утримання, ставлення адміністрації закладу, вкотре запропонували йому всебічне сприяння з боку дипломатичної установи", - додали у відомстві.

МЗС наголошує, що Україна продовжить відстоювати законні права та інтереси свого громадянина, боротися за їх неухильне дотримання.

"Вкотре підкреслюємо готовність до взаємодії з італійською та німецькою сторонами в ході розслідування справи, водночас вимагаємо повернення нашого громадянина до України", - повідомили у міністерстві.

Як повідомлялося, Сергій Кузнєцов був заарештований 21 серпня на підставі європейського ордера на арешт, виданого Федеральним судом Німеччини, у заміському готелі в Сан-Клементе неподалік італійського міста Ріміні після того, як там зареєструвався. Відтоді він перебував в ув'язненні в курортному місті Річчоне. 16 вересня суд в Італії ухвалив екстрадувати Кузнєцова до Німеччини. Адвокат затриманого подав апеляцію на це рішення. Під час судового засідання українець заявив, що в день, коли стався інцидент із підривом газопроводів, він перебував в Україні. 16 жовтня Касаційний суд Італії скасував рішення Апеляційного суду про екстрадицію.

Двотрубну магістраль "Північний потік-1", що проходить через Балтійське море від РФ до Німеччини, загальною пропускною спроможністю понад 55 млрд куб. м газу на рік ввели в експлуатацію в 2011-2012 рр. Паралельний йому "Північний потік-2" мав транспортувати подібну кількість сировини, однак, попри завершення будівництва трубопроводу, його експлуатація не розпочалася, оскільки 24 лютого 2022 року Росія вторглася в Україну. У вересні 2022 року внаслідок підриву сталася розгерметизація двох ниток "Північного потоку" та однієї "Північного потоку 2" поблизу данського о. Борнгольм. У РФ порушено кримінальну справу за статтею про акт міжнародного тероризму. ФРН також продовжує розслідування за фактом вибухів, тоді як Швеція в лютому 2024 року закрила розслідування.