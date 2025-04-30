ДБР затримало дезертира, який інсценував своє "зникнення безвісти", щоб родина отримала мільйонну компенсацію

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Служби безпеки України викрили злочинну схему незаконного отримання державних виплат, призначених родинам безвісти зниклих військовослужбовців, повідомлено про підозру військовослужбовцю - дезертиру, його матері та брату.

"За даними слідства, наприкінці серпня 2023 року військовослужбовець самовільно залишив місце служби на Луганщині, про що одразу повідомив своїх родичів. У військовій частині його визнали безвісти зниклим, чим скористався брат, запропонувавши інсценувати зникнення заради незаконного збагачення", - повідомляє ДБР в телеграм-каналі в середу.

За інформацією відомства, поки військовослужбовець переховувався, його мати та брат ввели в оману командування підрозділу та подали документи для оформлення компенсації як сім’ї безвісти зниклого.

"З жовтня 2023 по листопад 2024 року родина незаконно отримала майже 1 мільйон гривень державної допомоги", - наголошують в ДБР.

Крім того, як зазначають в Бюро, брат дезертира скористався ситуацією, щоб звільнитися зі служби. Він написав заяву про зникнення родича на фронті, на підставі якої самостійно припинив військову службу.

Правоохоронці викрили злочинну схему та провели обшуки в Івано-Франківську, де виявили відповідні документи та самого "зниклого" військовослужбовця.