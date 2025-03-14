Глава МВС про вбивство активіста Ганула в Одесі: Є зачіпки, стрілець не був одягнутий у військову форму

Інформація про те, що чоловік, який вистрілив і вбив активіста Дем'яна Ганула в п'ятницю в центрі Одеси, був одягнутий у військову форму, не відповідає дійсності, по обставинах вбивства є "конкретні зачіпки", повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Мені доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз. Є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затримання", - написав глава МВС в Телеграм-каналі в п'ятницю.

Він додав: "Додатково зауважу, що інформація про те, що стрілець був одягнутий у військову форму НЕ відповідає дійсності".

Клименко закликав користуватися лише інформацією з офіційних джерел.

Як повідомлялося, поліція встановлює обставини вбивства в центрі Одеси в п'ятницю активіста Дем'яна Ганула, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко взяв під особистий контроль хід розслідування та розкриття цього злочину.

"Повідомлення про те, що невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста надійшло на спецлінію 102 сьогодні близько 10:30. Стрілець з місця злочину втік. Потерпілий загинув", - повідомила Національна поліція України в Телеграм-каналі.

Джерела агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах повідомили, що вбитий - активіст Дем'ян Ганул.