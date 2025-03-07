Події

15:15 07.03.2025

РФ пошкодила енергооб’єкт ДТЕК в Дніпропетровській області

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РФ пошкодила енергооб’єкт ДТЕК в Дніпропетровській області

РФ завдала пошкоджень енергетичному об’єкту ДТЕК у Дніпропетровській області.

"Ворог продовжує енергетичний терор Дніпропетровщини. Під час чергового ранкового удару знову атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК", – повідомив холдинг в Телеграм у п’ятницю.

Він зазначив, що, попри небезпеку повторних обстрілів, робить усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в усі домівки.

Як повідомлялося зранку п’ятниці, внаслідок масованої атаки РФ по енергетиці 7 березня, зупинено об’єкти газовидобутку ДТЕК у Полтавській області, а також пошкоджено черговий електроенергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області.

Теги: #дтек #дніпропетровська_область #енергетика

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