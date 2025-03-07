Події

11:55 07.03.2025

Атаковані РФ об’єкти газовидобутку ДТЕК в Полтавській області зупинили роботу через пошкодження

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Атаковані РФ в п'ятницю обʼєкти газовидобутку ДТЕК в Полтавській області припинили роботу, повідомив енергохолдинг.

"Сьогодні вранці було атаковано об'єкти газовидобутку ДТЕКа на Полтавщині.  Внаслідок завданих руйнувань об’єкти припинили роботу", – йдеться в його повідомленні в телеграм.

Як повідомлялося з посиланням на групу "Нафтогаз", 7 березня РФ здійснила вже 17-ту комбіновану атаку на обʼєкти газової її інфраструктури. Пошкоджено виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу

ДТЕК 11 лютого також повідомляв, що під час ранкової ракетної атаки відбулося влучання в його об'єкт газовидобутку на Полтавщині. Він зупинив роботу.

Теги: #дтек #полтавська_область #атака #енергообєкти

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