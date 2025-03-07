Події

11:11 07.03.2025

Французькі винищувачі вперше взяли участь у відбитті повітряної атаки противника

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Французькі винищувачі вперше взяли участь у відбитті повітряної атаки противника
Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/Dassault_Mirage_2000

Французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, вперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки у ніч на п’ятницю, 7 березня, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначається в телеграм-каналі в п’ятницю, до відбиття повітряного нападу противника були залучені літаки F-16 та Mirage-2000.

Окрім того задіювались засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Як повідомлялось, у ніч на 7 березня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури. Вдалося збити 134 повітряні цілі.

Теги: #винищувачі #ппо

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