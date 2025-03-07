За ніч збито 134 повітряні цілі

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У ніч на п’ятницю, 7 березня, окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури, вдалося збити 134 повітряні цілі, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 7 березня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури. Основний акцент удару - по об’єктах газовидобувної промисловості України", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в п’ятницю.

За попередніми даними, радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 261 засобу повітряного нападу противника - 67 ракет різних типів, 194 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів різних типів, зокрема: 35 крилатих ракет Х-101/Х-55см; 8 крилатих ракет Калібр; 3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23; 4 зенітних керованих ракет С-300; 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69; 194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 134 повітряних цілей: 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см; 8 крилатих ракет Калібр; 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69; 100 ударних БпЛА типу Shahed (дронів інших типів).

Крім того, до десяти ворожих ракет, що не входять до статистики збитих, не досягли цілей. Ще 86 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв про масовану атаку на енергетичну і газову інфраструктуру України.

"росія продовжує свій енергетичний терор. Знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України", - написав він у фейсбук.