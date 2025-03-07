Події

11:01 07.03.2025

За ніч збито 134 повітряні цілі

2 хв читати
За ніч збито 134 повітряні цілі
Фото: НГУ

У ніч на п’ятницю, 7 березня, окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури, вдалося збити 134 повітряні цілі, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 7 березня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури. Основний акцент удару - по об’єктах газовидобувної промисловості України", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в п’ятницю.

За попередніми даними, радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 261 засобу повітряного нападу противника - 67 ракет різних типів, 194 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів різних типів, зокрема: 35 крилатих ракет Х-101/Х-55см; 8 крилатих ракет Калібр; 3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23; 4 зенітних керованих ракет С-300; 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69; 194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 134 повітряних цілей: 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см; 8 крилатих ракет Калібр; 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69; 100 ударних БпЛА типу Shahed (дронів інших типів).

Крім того, до десяти ворожих ракет, що не входять до статистики збитих, не досягли цілей. Ще 86 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв про масовану атаку на енергетичну і газову інфраструктуру України.

"росія продовжує свій енергетичний терор. Знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України", - написав він у фейсбук.

Теги: #атака_бпла_рф #ракетний_удар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:19 07.03.2025
Зеленський після нічних обстрілів: Україна готова пройти шлях до миру, завдання – примусити Росію зупинити війну

Зеленський після нічних обстрілів: Україна готова пройти шлях до миру, завдання – примусити Росію зупинити війну

09:52 07.03.2025
Через ракетну атаку на Одещині пошкоджено приватні будинки

Через ракетну атаку на Одещині пошкоджено приватні будинки

09:09 07.03.2025
У Харкові вже 8 постраждалих

У Харкові вже 8 постраждалих

11:22 06.03.2025
Внаслідок прицільного влучання дронів у Сумах згорів термінал "Нової пошти" з посилками, загинув співробітник

Внаслідок прицільного влучання дронів у Сумах згорів термінал "Нової пошти" з посилками, загинув співробітник

09:15 06.03.2025
Вночі збито 68 зі 112 ворожих БпЛА, 43 – локаційно втрачено

Вночі збито 68 зі 112 ворожих БпЛА, 43 – локаційно втрачено

10:18 05.03.2025
За ніч збито 115 російських БПЛА

За ніч збито 115 російських БПЛА

14:40 12.02.2025
В Оболонському районі Києва в результаті російської атаки пошкоджені газифіковані будівлі, триває перевірка

В Оболонському районі Києва в результаті російської атаки пошкоджені газифіковані будівлі, триває перевірка

15:18 05.02.2025
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Ізюму збільшилася до шести чоловік

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Ізюму збільшилася до шести чоловік

14:00 04.02.2025
В Ізюмі вже 38 постраждалих

В Ізюмі вже 38 постраждалих

13:46 04.02.2025
Зеленський про обстріл Ізюму: потрібно тиснути на Росію, щоб зупинити терор

Зеленський про обстріл Ізюму: потрібно тиснути на Росію, щоб зупинити терор

ВАЖЛИВЕ

Бої продовжуються у прикордонні Сумщини: росіяни намагаються рухатися в бік Суджі

Зеленський після нічних обстрілів: Україна готова пройти шлях до миру, завдання – примусити Росію зупинити війну

РФ пошкодила вже шостий енергообʼєкт ДТЕК в Одеській області

РФ здійснила вже 17-ту атаку на об'єкти НАК "Нафтогазу"

Війська РФ за добу втратили 1150 осіб та 72 од. техніки - Генштаб

ОСТАННЄ

Кабмін призначив Арсена Макарчука головою Держстату

Бої продовжуються у прикордонні Сумщини: росіяни намагаються рухатися в бік Суджі

Кабмін виділив 10,2 млрд грн на проєкти відбудови в громадах

Кабмін дозволив подавати заявки до Міжнародного реєстру збитків ще за шістьма категоріями

Суха сонячна погода збережеться в Україні 8 березня, 13-18° тепла, на Прикарпатті – до 21°

Ворожа "Молнія" вдарила по цивільному підприємству в Харкові

Атаковані РФ об’єкти газовидобутку ДТЕК в Полтавській області зупинили роботу через пошкодження

Зеленський відвідає ПАР у квітні – ЗМІ

Сибіга після російської нічної атаки: Треба посилити тиск на Росію, щоб швидше закінчити війну

На Дніпропетровщині поліцейські знешкодили організацію наркоторговців "Біле братерство"

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА