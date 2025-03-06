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16:11 06.03.2025

Uklon слідом за Bolt запустив клас авто "Жіночий"

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Uklon слідом за Bolt запустив клас авто "Жіночий"

Онлайн-сервіс таксі Uklon слідом за Bolt оголосив про запуск нової категорії у своєму додатку - "Жіночий", обираючи яку, жінки можуть замовити поїздку з жінкою-водієм. Наразі послуга доступна в Києві, Дніпрі, Одесі і Львові, повідомила пресслужба компанії.

"Український райдхелінг-сервіс Uklon представив новий клас авто – "Жіночий". Замовляти даний клас зможуть жінки, користувачки застосунку Uklon, а виконувати замовлення будуть лише жінки-водійки, які співпрацюють з сервісом", - зазначається в повідомленні компанії в четвер.

Для замовлення авто класу "Жіночий", користувачі мають вказати свою стать, заповнивши особистий профіль на головному екрані застосунку Uklon. Для користувачів, в профілі яких вказана стать “жіноча” або “інша”, клас стане доступним одразу для замовлення. Користувачі, у яких вказана стать “чоловіча”, не зможуть замовити авто цього класу, пояснили в Uklon.

Водійки, які співпрацюють з Uklon, не зобов’язані приймати замовлення лише класу "Жіночий", можуть діяти на власний розсуд, обираючи замовлення інших класів, представлених у сервісі. Також водійка може скасувати поїздку по класу "Жіночий", у тому числі і у випадках, якщо на місці посадки її чекатиме пасажир або пасажири, стать яких не збігається з вказаною в профілі, пояснює компанія.

"Запуск даного класу відповідає запиту сучасного українського суспільства, і, зокрема, очікуванням жінок, які користуються нашим сервісом ", – цитує пресслужба CEO Uklon Сергія Гришкова, який зазначив, що компанія прагне надавати більше економічних можливостей для своїх водіїв-партнерів.

У компанії нагадали, що почали впроваджувати програми залучення нових водійок у 2024 році. Це дозволило збільшити їхню загальну частку серед водіїв-партнерів в півтора разу. Сьогодні із компанією співпрацює понад 2% жінок-водійок від загальної кількості водіїв, уточнили в Uklon.

Раніше повідомлялося, що онлайн-сервіс таксі Bolt запустив в додатку нову категорію Women for Women, обираючи яку жінки можуть замовити поїздку з жінкою-водієм. Наразі вона доступна в Києві. У Bolt повідомили, що послуга буде доступною тільки пасажирам, які пройшли верифікацію і завантажили при виборі категорії документ, що посвідчує особу. Документ звіряється з обліковим записом Bolt, зокрема ім’ям, датою народження та фотографією. В межах перевірки від користувача вимагатимуть селфі, щоб підтвердити відповідність особи наданому документу.

Теги: #жіночий #uklon #таксі

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