Bolt запустив у Києві категорію Women for Women

Онлайн-сервіс таксі Bolt запустив у додатку нову категорію Women for Women, обираючи яку, жінки можуть замовити поїздку з жінкою-водієм. Наразі вона доступна в Києві.

У Bolt повідомили, що послуга буде доступною тільки пасажирам, які пройшли верифікацію і завантажили при виборі категорії документ, що посвідчує особу. Документ буде звірено з обліковим записом Bolt, зокрема ім’ям, датою народження та фотографією. В межах перевірки від користувача вимагатимуть селфі, щоб підтвердити відповідність особи наданому документу.

"Доступ до категорії Women for Women мають лише клієнти, які пройшли верифікацію за допомогою документа, що підтверджує їхню особу. Це один із наших ключових заходів для безпеки поїздок у цій категорії. Якщо водій-партнер або клієнт під час зустрічі на точці посадки сумнівається, що особа є тим, за кого себе видає, вони можуть безкоштовно скасувати замовлення, обравши відповідну причину скасування в додатку. Зокрема, якщо водійка бачить, що поїздку замовив чоловік, вона може скасувати поїздку і це ніяк не вплине на її рейтинг", - сказала агентству "Інтерфакс-Україна" керівниця публічної політики в Україні та Азії компанії Bolt Юлія Маліч.

Маліч підкреслила, що комфорт і безпека під час поїздки — це спільна відповідальність, тому кожна сторона має право вирішувати, які поїздки приймати, а які відхиляти.

Частка жінок серед активних водіїв застосунку в Україні становить приблизно 3%. У 2024 році вона зросла порівняно з попередніми роками, повідомили в Bolt.

Онлайн-сервіс таксі Bolt працює у більш ніж 50 країнах Європи та Африки, охоплюючи понад 600 міст. Компанія надає послуги спільного користування транспортом, включаючи виклик авто, оренду електросамокатів та електровелосипедів, а також оренду автомобілів. В Україні послуги замовлення поїздок Bolt доступні в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Чернівцях, Кременчуці, Луцьку, Рівному, Тернополі, а також в Ужгороді, Івано-Франківську, Одесі, Мукачеві, Дрогобичі, Кам’янці-Подільському та Трускавці.