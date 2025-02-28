Події

11:43 28.02.2025

Bolt запустив у Києві категорію Women for Women

2 хв читати
Bolt запустив у Києві категорію Women for Women

Онлайн-сервіс таксі Bolt запустив у додатку нову категорію Women for Women, обираючи яку, жінки можуть замовити поїздку з жінкою-водієм. Наразі вона доступна в Києві.

У Bolt повідомили, що послуга буде доступною тільки пасажирам, які пройшли верифікацію і завантажили при виборі категорії документ, що посвідчує особу. Документ буде звірено з обліковим записом Bolt, зокрема ім’ям, датою народження та фотографією. В межах перевірки від користувача вимагатимуть селфі, щоб підтвердити відповідність особи наданому документу.

"Доступ до категорії Women for Women мають лише клієнти, які пройшли верифікацію за допомогою документа, що підтверджує їхню особу. Це один із наших ключових заходів для безпеки поїздок у цій категорії. Якщо водій-партнер або клієнт під час зустрічі на точці посадки сумнівається, що особа є тим, за кого себе видає, вони можуть безкоштовно скасувати замовлення, обравши відповідну причину скасування в додатку. Зокрема, якщо водійка бачить, що поїздку замовив чоловік, вона може скасувати поїздку і це ніяк не вплине на її рейтинг", - сказала агентству "Інтерфакс-Україна" керівниця публічної політики в Україні та Азії компанії Bolt Юлія Маліч.

Маліч підкреслила, що комфорт і безпека під час поїздки — це спільна відповідальність, тому кожна сторона має право вирішувати, які поїздки приймати, а які відхиляти.

Частка жінок серед активних водіїв застосунку в Україні становить приблизно 3%. У 2024 році вона зросла порівняно з попередніми роками, повідомили в Bolt.

Онлайн-сервіс таксі Bolt працює у більш ніж 50 країнах Європи та Африки, охоплюючи понад 600 міст. Компанія надає послуги спільного користування транспортом, включаючи виклик авто, оренду електросамокатів та електровелосипедів, а також оренду автомобілів.  В Україні послуги замовлення поїздок Bolt доступні в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Чернівцях, Кременчуці, Луцьку, Рівному, Тернополі, а також в Ужгороді, Івано-Франківську, Одесі, Мукачеві, Дрогобичі, Кам’янці-Подільському та Трускавці.

Теги: #bolt #жінки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:00 27.02.2025
Реальні історії реальних жінок: 8 березня у Києві покажуть виставу "Незламні"

Реальні історії реальних жінок: 8 березня у Києві покажуть виставу "Незламні"

11:53 25.02.2025
Перші чотири роботодавці з Полтавщини звернулись до ДСЗ щодо навчання жінок традиційно чоловічим професіям

Перші чотири роботодавці з Полтавщини звернулись до ДСЗ щодо навчання жінок традиційно чоловічим професіям

21:36 18.02.2025
Forbes Woman 2025: трансформація жіночого лідерства

Forbes Woman 2025: трансформація жіночого лідерства

20:21 11.12.2024
Голові Жіночого ветеранського руху Катерині Приймак вручили Франко-німецьку премію з прав людини

Голові Жіночого ветеранського руху Катерині Приймак вручили Франко-німецьку премію з прав людини

17:47 03.12.2024
У проєкт 100 жінок ВВС потрапили дві українки

У проєкт 100 жінок ВВС потрапили дві українки

14:42 23.11.2024
Кабмін виключив військовозобов'язаних жінок із розрахунку квоти для бронювання

Кабмін виключив військовозобов'язаних жінок із розрахунку квоти для бронювання

17:25 05.11.2024
Жінки є символом непереможності України - Порошенко на Українському жіночому конгресі

Жінки є символом непереможності України - Порошенко на Українському жіночому конгресі

15:44 28.10.2024
Uklon та Bolt відновили роботу під час комендантської години у Львові та Львівській області

Uklon та Bolt відновили роботу під час комендантської години у Львові та Львівській області

15:14 13.09.2024
Коордштаб: Серед повернутих в Україну за обміном військовополоненими 23 жінки

Коордштаб: Серед повернутих в Україну за обміном військовополоненими 23 жінки

09:23 05.06.2024
Верещук: Посилений набір жінок для роботи в ТЦК та СП може вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах

Верещук: Посилений набір жінок для роботи в ТЦК та СП може вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах

ВАЖЛИВЕ

Прориву ворога на Сумщині не відбулося, тривають бої – ЦПД при РНБО

Стармер 2 березня проведе в Лондоні зустріч європейських лідерів і Зеленського, щоб обговорити гарантії Україні

Аварійні відключення електроенергії скасовано в усіх областях

Можливість для виїзду за кордон для митців та медійників відновиться одразу після унормування надання листів сприяння - Мінкультури

ПС ЗСУ: вночі збито 107 ворожих БпЛА, 97 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

ОСТАННЄ

На Одещині затримано організаторів фінансової піраміди "VinEco" та "Vinex Тrade"

Генштаб: Вночі знищено склад термобаричних боєприпасів окупантів, завдано удару по НПЗ у Краснодарському краї

З КМДА буде звільнено трьох чиновників, причетних до схеми незаконного заволодіння столичною землею, – Кличко

Прориву ворога на Сумщині не відбулося, тривають бої – ЦПД при РНБО

Головним критерієм оптимізації університетів є демографічна ситуації в регіоні - Лісовий

Міносвіти веде перемовини з країнами-партнерами щодо вивчення в школах української мови як іноземної

Початкова школа має бути всюди, де є діти, - Лісовий

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою нардепа Бондаря

Виробник боєприпасів для систем NASAMS планує відкрити підприємство в Україні

Після підписання рамкової угоди з США уряд затвердить делегацію для напрацювання міжнародного договору про створення Інвестфонду - Шмигаль

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА