Інтерфакс-Україна
Події
05:45 11.06.2025

Uber випробовуватиме безпілотні таксі в Лондоні – ЗМІ

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Американська компанія Uber оголосила, що розпочне випробування безпілотних таксі у Лондоні навесні 2026 року, повідомляє BBC та британське медіа про транспорт Fleet News.

"Додаток для виклику таксі співпрацюватиме з британською компанією Wayve, що займається розробкою штучного інтелекту, яка тестує технологію на вулицях міста під наглядом людини, відповідно до чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Британський уряд прагне, щоб країна стала лідером у сфері автономних транспортних засобів. Тому перші випробування автобусів та таксі розпочнуться вже з весни 2026 року.

"Чудово бачити, як Велика Британія стрімко просувається вперед як світовий лідер у використанні цієї технології, роблячи наші дороги безпечнішими, подорожі легшими та сприяючи зростанню через стимулювання інновацій по всій країні", - заявив міністр науки, інновацій та технологій Пітер Кайл.

Джерело: https://www.bbc.com/news/articles/cwynm4wl1j7o

Теги: #безпілотні #uber #америка #таксі

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