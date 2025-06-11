Uber випробовуватиме безпілотні таксі в Лондоні – ЗМІ

Американська компанія Uber оголосила, що розпочне випробування безпілотних таксі у Лондоні навесні 2026 року, повідомляє BBC та британське медіа про транспорт Fleet News.

"Додаток для виклику таксі співпрацюватиме з британською компанією Wayve, що займається розробкою штучного інтелекту, яка тестує технологію на вулицях міста під наглядом людини, відповідно до чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Британський уряд прагне, щоб країна стала лідером у сфері автономних транспортних засобів. Тому перші випробування автобусів та таксі розпочнуться вже з весни 2026 року.

"Чудово бачити, як Велика Британія стрімко просувається вперед як світовий лідер у використанні цієї технології, роблячи наші дороги безпечнішими, подорожі легшими та сприяючи зростанню через стимулювання інновацій по всій країні", - заявив міністр науки, інновацій та технологій Пітер Кайл.

Джерело: https://www.bbc.com/news/articles/cwynm4wl1j7o